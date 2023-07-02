Лондон и страны ЕС впервые нарушат иранскую ядерную сделку из-за России Guardian: Британия и страны ЕС намерены впервые нарушить иранскую ядерную сделку из-за поставок дронов в РФ

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Британия и страны Евросоюза намерены нарушить иранскую ядерную сделку из-за «поставок Тегераном дронов в Россию», пишет Guardian. По данным издания, в Лондоне и Брюсселе откажутся от снятия санкций с Ирана, касающихся баллистических ракет. Западные ограничения должны были перестать действовать после 18 октября 2023 года, что предусмотрено резолюцией Совбеза ООН № 2231.

Ожидается, что Великобритания и другие европейские державы впервые объявят о планах нарушить иранскую ядерную сделку 2015 года, когда подтвердят, что не собираются снимать санкции в отношении использования Тегераном ракет в октябре этого года, как того требует соглашение... Обоснование, на которое ссылаются дипломаты ЕС и Британии, включает... продажу Ираном дронов России, — говорится в сообщении.

В начале лета глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Иран поставляет в Россию оружие и боеприпасы, которые используются в ходе вооруженного конфликта на Украине. По словам министра, Москва в ответ передает Тегерану «сложные военные технологии» и оказывает финансовую помощь. Он также отметил, что эти действия могут привести к усугублению отношений иранцев с британскими партнерами.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая предложил ввести санкции против Ирана на 50 лет, в том числе запретить торговые операции, транзит ресурсов, перелеты и перевозки по территории Украины.