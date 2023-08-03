Песков высказался о перспективах расширения БРИКС Песков: расширение БРИКС будет способствовать развитию и укреплению организации

Фото: kremlin.ru

Пресс-конференция по итогам саммита БРИКС, 2018 г

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расширение БРИКС будет способствовать дальнейшему развитию организации. По его словам, которые приводит РИА Новости, это будет подробно обсуждаться на предстоящем саммите объединения 22-24 августа.

Мы считаем, что в той или иной форме расширение БРИКС будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению этой организации. В какой форме, в каком объеме — это как раз мы будем обсуждать в ходе предстоящего саммита, — сказал Песков.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что введение единой валюты БРИКС на данный момент вряд ли реализуемо, однако страны-члены организации продолжат дискуссии на эту тему.

Ранее стало известно, что представители посольства Боливии передали российской стороне ноту о желании вступить в БРИКС. Предполагается, что члены боливийской делегации примут участие в саммите объединения, который пройдет в Йоханнесбурге. По словам представителей посольства, в стране очень рады тому, что соответствующее приглашение уже получил президент Боливии Луис Арсе.

До этого глава Министерства иностранных дел Боливии Рохелио Майта ранее заявил, что страна нацелена на стабильное и всеобъемлющее развитие. По его словам, Боливия также намерена укреплять сотрудничество с другими государствами с развивающейся экономикой.