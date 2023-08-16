Британская разведка может отправить в Африку украинский диверсионный отряд

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Служба внешней разведки Великобритании MI6 может отправить в Африку диверсионно-карательный отряд, сообщил ТАСС военно-дипломатический источник. По его словам, отряд состоит из 100 боевиков украинских нацформирований.

Согласно подтвержденной несколькими источниками информации, для противодействия развитию сотрудничества стран Африки и России британской спецслужбой MI-6 сформирован и подготовлен к отправке на южный континент диверсионно-карательный отряд, состоящий из боевиков украинских националистических и неонацистских формирований, — рассказал собеседник агентства.

В июле этого года Киев приказал СБУ, ГУР и Минобороны Украины максимально содействовать MI6 и Специальной авиадесантной службе британских Вооруженных сил в подборе боевиков, имеющих значительный боевой опыт на «восточном фронте». Такое указание было передано по просьбе Лондона.

Источник отметил, что британская разведка подготовила для украинских подразделений несколько задач. В их числе — проведение диверсий на объектах инфраструктуры в странах Африки, а также ликвидация африканских лидеров, которые ориентированы на сотрудничество с Россией.

Недавно президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой. В ходе разговора стороны поговорили о планах развития дружественных отношений между странами и обсудили текущую обстановку в Нигере.