Военэксперт назвал ключевой недостаток британских танков Challenger 2 Военэксперт Матвийчук: Challenger 2 способны делать лишь 3-4 выстрела в минуту

Фото: UK Ministry of Defence/via Global Look Press

Британский танк Challenger 2

Британские танки Challenger 2 имеют сложный механизм заряжания, который позволяет им делать лишь три-четыре выстрела в минуту, рассказал NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, гореть из-за этого английская техника будет не хуже, чем немецкие Leopard.

На британцах очень тяжелый и сложный механизм заряжания — картузный. Если российские танки делают 10-12 выстрелов в минуту, то Challenger 2 — три-четыре. Думаю, гореть они будут также, как и «Леопарды», — заявил Матвийчук.

Кроме прочего, Challenger 2 являются очень тяжелыми, добавил эксперт. Их вес превышает 60 тонн, в то время как российские Т-72, Т-80 и Т-90 весят 41-46 тонн.

Англичане считают их броню непробиваемой, хотя в Ираке они потеряли две машины от дружественного огня, значит американцы ее все-таки пробили, — добавил военный эксперт.

Ранее подполковник армии Великобритании Стюарт Кроуфорд заявил, что генералы Вооруженных сил Украины потеряли танки Challenger 2. По его словам, соответствующая военная техника не используется в боевых действиях, потому что ВСУ не знают ничего о ее местоположении.

Предполагается, что танки проходят техобслуживание или закреплены за подразделениями, которые не участвуют в боестолкновениях, добавил Кроуфорд. Также подполковник не исключает, что танки уже были уничтожены.