Украинские генералы потеряли танки Challenger 2 Подполковник Кроуфорд заявил о пропаже британских танков Challenger 2 на Украине

Фото: UK Ministry of Defence/Global Look Press

Challenger 2

Генералы Вооруженных сил Украины ничего не знают о местоположении танков Challenger 2, заявил подполковник армии Великобритании Стюарт Кроуфорд в статье для Daily Express. По его словам, в настоящее время танки не используются в боевых действиях. Предполагается, что они проходят техобслуживание или закреплены за формированиями, еще не вступившими в бой. Он также допускает, что они уже уничтожены.

Признаков Challenger 2 пока нет. Они вполне могли быть, конечно, и ухитрились остаться невредимыми до сих пор, но я сомневаюсь в этом, — заявил Кроуфорд.

По мнению офицера британской армии, Украина также могла отказаться от использования танков Challenger 2 из-за высоких требований к их эксплуатации. Кроме того, Великобритания могла так и не передать эти танки и отправить их на утилизацию для сокращения оборонных расходов. По данным британских СМИ, в период с 2010 по 2014 год страна утилизировала свыше 40 танков Challenger 2.

Военные обозреватели ранее заявили о неэффективности немецких танков Leopard 2 в зоне проведения специальной военной операции на Украине. По их мнению, броня машины не может выдерживать огонь противотанковых средств. Кроме того, этот танк можно поразить 10-мм пушкой советского танка Т-55.