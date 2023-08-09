Стало известно, какая западная техника малоэффективна при наступлении ВСУ «Старше Эдды»: танки Leopard будут малоэффективны при наступлении ВСУ

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Немецкие танки Leopard будут малоэффективны при наступлении ВСУ, поскольку их использование не предполагается в районе укрепленных позиций, говорится в Telegram-канале «Старше Эдды». По мнению обозревателей, броня машины не позволяет выдерживать огонь противотанковых средств.

Особенности Leopard 1, кроме того, практически не предполагают его эффективного применения в наступлении, особенно наступлении против укрепленных позиций. Броня этого танка не позволяет выдерживать огонь никаких современных противотанковых средств, начиная от 100-мм пушек танков Т-55, — говорится в сообщении.

Вместе с тем, как указывают авторы «Старше Эдды», у ВСУ фактически нет преимуществ, позволяющих компенсировать недостатки Leopard. В частности, танки применяются малыми группами, следуют по плохо разведанным маршрутам, не имеют достаточной поддержки и, как итог, несут потери.

Единственным плюсом для украинской стороны является вес техники. Авторы «Старше Эдды» отмечают, что 40-тонный Leopard 1 проще эвакуировать с поля боя, чем Leopard 2, который весит более 57 тонн.

Ранее немецкий оборонный концерн Rheinmetall купил у Бельгии 50 танков Leopard 1, 30 из них будут направлены на Украину. По имеющимся данным, изначально аналогичную сделку планировалось заключить с Швейцарией, но та отказалась от продажи.