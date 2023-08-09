Rheinmetall купил у Бельгии 50 танков Leopard для Украины Handelsblatt: концерн Rheinmetall купил у Бельгии 50 танков Leopard для Украины

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall купил у Бельгии 50 танков Leopard 1, 30 из них будут направлены на Украину, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе. По имеющимся данным, изначально аналогичную сделку планировалось заключить с Швейцарией, но та отказалась от продажи.

Концерн Rheinmetall готовит очередной экспорт боевых танков на Украину. С этой целью компания приобрела 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems, — говорится в публикации.

По информации издания, техника должна быть переоборудована на предприятиях концерна в Дюссельдорфе и в дальнейшем отправлена на Украину.

В свою очередь бельгийская радиостанция Business AM сообщает со ссылкой на анонимные источники, что Киев получит танки, списанные в армии Бельгии и выкупленные «по бросовым ценам» неназванной «третьей страной». Танки прошли первичное восстановление на складе компании OIP Land Systems в Турне. По информации радиостанции, бельгийское правительство не имеет отношения к «танковой» сделке. В компании утверждают, что стоимость каждого танка составила 15 тысяч евро, что соответствует цене металлолома.

Ранее глава отдела закупок сухопутных войск США Даг Буш сообщил, что Вашингтон одобрил отправку Киеву первой партии танков Abrams. Предполагается, что ВСУ получат боевые машины со всеми необходимыми комплектующими в начале осени этого года.