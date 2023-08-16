Политолог предрек сокращение поставок вооружения на Украину Политолог Асафов: снабжение Киева оружием продолжится, но поставки уменьшатся

Фото: МО Украины

После провала украинского контрнаступления западные страны станут более сдержанными в поставках вооружения на Украину, но не прекратят их полностью, сказал NEWS.ru политолог Александр Асафов. Он отметил, что Запад не отказывается от «накачки» Киева, несмотря на разочарование в боевых способностях ВСУ.

Преждевременно говорить о том, что западные страны прекратят военную помощь. Они будут поставлять вооружение Киеву до тех пор, пока это может как-то повлиять на события, — сказал Асафов.

Политолог допустил, что поставок может стать меньше, так как западный рынок вооружений обеспокоен неэффективностью своих образцов на поле боя.

Мы уже видим затягивание решений по ракетам Taurus, по истребителям F-16 и по ряду других позиций номенклатуры, — отметил Асафов.

Ранее стало известно, что ВСУ задействовали последнее крупное резервное подразделение — 82-ю десантно-штурмовую бригаду — в надежде пробить российские оборонительные рубежи. Бригада укомплектована боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger 2. Обозреватель Дэвид Экс считает, что Украина отправляет в бой последние силы. Экс выразил мнение, что ВСУ могут оказаться в уязвимом положении на фоне угрозы потерь, а также начала наступления российских войск.