Резникова могут заменить женщиной: кто возглавит Минобороны Украины Владимир Зеленский планирует снять Алексея Резникова с его поста

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Резников

Как пишут украинские СМИ, Запад настаивает, чтобы пост министра обороны Украины заняла женщина. Среди возможных кандидаток называют волонтера Марию Берлинскую, вице-премьера Ирину Верещук, директора Центра противодействия коррупции Дарью Каленюк. Примечательно, что среди кандидаток нет имени Анны Маляр, которая сейчас занимает пост заместителя министра обороны Украины. По данным нескольких изданий, в эти дни президент Украины Владимир Зеленский рассматривает вопрос об отставке нынешнего главы ведомства Алексея Резникова. Эксперты связывают возможную отставку министра обороны с коррупционным скандалом внутри ВСУ, а также с провалом контрнаступления. Подробности — в материале NEWS.ru.

Почему Западу нужна женщина во главе Министерства обороны Украины

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник объяснил NEWS.ru, почему Запад хочет видеть во главе Минобороны женщину. По его мнению, им нужен послушный чиновник.

«Женщина во главе ведомства — это символ, напоминание, что „у войны не женское лицо“. Но символом она и останется. Все рычаги управления ведомством остаются у западных кураторов. Кстати, Минобороны Украины на самом деле прямо не командует армией, а больше занимается ее снабжением», — отметил экс-депутат Рады.

По его мнению, новый глава ведомства непременно столкнется с недовольством украинцев, считающих, что от министра обороны во многом зависит положение на фронте.

«Но контрнаступление ВСУ обречено на неудачу. Так что фигура нового министра, по замыслу Запада, сразу же станет громоотводом. Ну а тот факт, что кандидатов на должность министра подбирает Запад, лишний раз доказывает, что украинского государства фактически нет. Суверенитет давно потерян», — заключил Олейник.

Фото: president.gov.ua Ирина Верещук

Почему Резникова давно хотели отправить в отставку

Еще в конце прошлой недели стало известно, что Владимир Зеленский ищет замену главе Министерства обороны страны Алексею Резникову. Об этом 11 августа сообщила «Украинская правда».

По данным газеты, глава государства уже провел беседы с потенциальными кандидатами — это вице-премьер по восстановлению Украины, министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин (это ведомство курирует военную промышленность).

Это не первая информация о смене министра, но прежде различные источники называли другого кандидата на замену — шефа военной разведки Кирилла Буданова.

Глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия эту фамилию упоминал еще в феврале. Он утверждал, что Резников будет переведен на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. По словам нынешнего главы Минобороны Украины, он ничего не слышал о таких перемещениях.

На этот раз зазвучали прогнозы о том, что Резникова могут назначить послом в Великобритании и он якобы не возражает. Предыдущего посла в Лондоне Вадима Пристайко Зеленский уволил в июле после критики в свой адрес, прозвучавшей из уст подчиненного ему дипломата.

За что Резникова хотят убрать с поста министра обороны

В нынешнем году на Украине произошли несколько коррупционных скандалов, связанных с закупками для армии. Последний случился в июне, когда Госаудитслужба обвинила командование ВСУ в растрате миллиардов.

«Дело в том, что куриные яйца при средней цене на Украине в 60 гривен за десяток военные закупали по 170 гривен. Кроме того, прибавлялись наценки за доставку продуктов, погрузочно-разгрузочные работы. В результате, по данным аудиторов, на поставках яиц для армии чиновники украинского Минобороны смогли присвоить около 4 млрд гривен (более 9 млрд рублей)», — сообщил «Царьград».

Еще в январе из-за аналогичных обвинений был вынужден уволиться заместитель Резникова Вячеслав Шаповалов. Он занимался тыловым обеспечением ВСУ. Выяснилось, что с его ведома закупались продукты по завышенным ценам. ВСУ тогда оправдывались «техническим сбоем» в оформлении документации.

По данным УНИАН, чиновники Минобороны обогатились на поставках ВСУ бронежилетов. 3000 штук обошлись казне в 130 млн гривен (более 302 млн рублей), а их рыночная стоимость составляет всего 25 млн гривен (58 млн рублей). В этой схеме под подозрение попали другие соратники Резникова. Предположительно, общий ущерб от действий чиновников составил более миллиарда гривен. Кроме мошенничества с бронежилетами, их обвинили в закупке зимней формы плохого качества, вследствие чего они, по данным следствия, смогли получить около 900 млн гривен (2 млрд 90 млн рублей).

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press Алексей Резников

Правда ли, что Зеленский решил избавиться от токсичного соратника

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник считает, что, если коррупционеров переводят на другую работу, а не сажают в тюрьму, значит, власть покрывает их, точнее, пытается сберечь систему.

«Резник стал токсичной фигурой. Вашингтон составил Зеленскому список людей на отставку. В этот список, кстати, попал „лепший“ друг Зеленского — замглавы его офиса господин Тимошенко, а также Резников. Его давно хотели уволить, но не было подходящей должности. Сейчас она появилась — посол в Лондоне», — сказал экс-депутат.

Олейник объяснил, для чего это нужно американцам: в 2024 году в США пройдут президентские выборы.

«Администрация Байдена хочет показать избирателям, что борется с коррупцией, связанной с помощью Украине. Через Минобороны Украины идет очень большая помощь. Резников погряз в коррупции. К слову, коррупция для украинской власти — как воздух, они перестали ее замечать, поскольку живут в ней», — полагает собеседник.

Почему Резникова не отправили в отставку еще зимой

После первых скандальных публикаций о завышенных ценах на провизию и топливо для нужд ВСУ украинцев сильно удивила июльская новость о том, что дочь Резникова Анастасия Штейнгауз приобрела дом в Каннах за семь миллионов евро, продолжает Олейник.

«Вопрос о его увольнении ставился и раньше, но Резников искал себе место взамен. Никто не мог его сдвинуть, потому что он опытный юрист и все сделки фиксирует, так что приобрел компромат на своих руководителей. Я его знаю хорошо лично — он решала искусный. Вот место посла в Лондоне ему подошло», — считает Олейник, который сталкивался с нынешним министром по работе в Киеве, когда был судьей.

На взгляд Олейника, скоро в Лондоне соберется все «правительство Зеленского в изгнании».

«Они люди неглупые и понимают, что никакого контрнаступления не будет. В конце концов им придется бежать. Поэтому они не связывает свое будущее с Украиной. И понятно, что Лондон — это очень комфортное место», — считает Олейник.

Фото: Markiian Lyseikoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Может ли Резников конкурировать с Зеленским

Подготовка к отставке министра обороны связана с провалом контрнаступления, убежден депутат Госдумы РФ, уроженец Одессы Анатолий Вассерман. «Этот провал был вполне предсказуем. Более того, министр обороны как раз пытался оттягивать наступление насколько мог», — сказал NEWS.ru российский депутат.

По словам Вассермана, есть и внутриполитическая подоплека отставки. «Популярность Зеленского на Украине падает быстрее, чем популярность любых других деятелей, включая Резникова. Зеленский хотя и решил отсрочить выборы на время военного положения, понимает, что рано или поздно их придется провести. Соответственно, он заранее избавляется от всех, кто мог бы ему составить на них конкуренцию или стать для него балластом», — убежден Вассерман.

Почему Зеленский решил уволить военкомов

В пятницу, 11 августа, Зеленский приказал уволить всех областных военкомов. Решение было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны. По словам президента, систему набора призывников для ВСУ нужно доверить новым людям — офицерам, которые были на фронте или больше не могут принять участие в боях, но «сохранили достоинство и не набрались цинизма».

На первый взгляд, президент серьезно взялся за борьбу с коррупций в военной сфере. Но в реальности это лишь имитация борьбы с коррупцией, полагает Владимир Олейник.

«Это трюк в стиле шоу „Квартал-95“, которым прежде руководил Зеленский. Военкомы — лишь проводники коррупционной системы. Ее выстроило Минобороны страны под кураторством офиса президента. За отсрочки, за службу в тыловых частях, за то, чтобы не попасть на фронт, — за все надо платить. Например, за отсрочку берут от 3 до 8 тысяч долларов», — отметил Олейник.

По его словам, властям гораздо легче «пустить пыль в глаза» западным кураторам, отправив сотрудников военкоматов на фронт, чем поломать настоящую систему взяток, которая «процветает на фоне призыва в ВСУ».

«Мы видим борьбу с отдельными „засветившимися“ военкомами-коррупционерами, но не видим борьбы с коррупционной системой, которая очень нужна чиновникам для личного обогащения. И фронтовиков тоже вынудят вписаться в эту систему. Новые военкомы из числа фронтовиков будут также встроены в эту систему, независимо от их исходной позиции в отношении взяток», — заключил экс-депутат.

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global look Press

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