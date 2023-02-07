Посла Эстонии в России лишили должности Президент Эстонии Карис отозвал посла республики в России

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Маргус Лайдре

Президент Эстонии Алар Карис отозвал Маргуса Лайдре с должности посла республики в России, об этом сообщает портал ERR. В подтверждение была опубликована копия соответствующего указа от 6 февраля. Лайдре должен покинуть территорию РФ до 7 февраля.

Отзываю Маргуса Лайдре, чрезвычайного и полномочного представителя Эстонской Республики посла в Российской Федерации, — говорится в документе.

Авторы подчеркивают: несмотря на понижение уровня дипотношений Москвы и Таллина, Эстония приняла решение не закрывать свое посольство в России.

Ранее МИД РФ принял решение понизить уровень дипотношений с Эстонией. Посла Таллина вызвали в министерство и передали ноту протеста в связи с действиями балтийской республики в адрес Москвы. Эстонский дипломат должен покинуть территорию России в течение двух недель, не позднее 7 февраля. В ответ на это МИД балтийской республики потребовал, чтобы российский посол покинул страну одновременно с отъездом главы эстонской дипмиссии из Москвы.

После этого МИД Латвии объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Россией с 24 февраля. Глава МИД республики Эдгарс Ринкевичс заявил, что это решение связано с действиями РФ на Украине.