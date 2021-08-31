Депутат Европарламента выступил против второго срока президента Эстонии

Депутат Европейского парламента от Эстонии Яак Мадисон решил помешать действующему президенту республики Керсти Кальюлайд выдвигаться на второй срок. Он создал на портале «Народная инициатива» петицию, запрещающую Кальюлайд участвовать в президентских выборах.

Мэдисон отметил , что распространённые в СМИ сведения о поддержке Кальюлайд эстонским народом являются ложными, так как треть населения не может считаться большинством. По его словам, Кальюлайд вела себя непоследовательно, нанеся ущерб международному имиджу Эстонии и не сохранив нейтралитет во внутренней политике.

Она нанесла вред репутации президентского института пошлыми поцелуями и заявлениями, а также нанесла ущерб внешней политике, — написал депутат, уточнив, что в последнее время президент испортила отношения с Украиной и Грузией.

Ранее Керсти Кальюлайд заявила, что Украине нужно минимум 20 лет работы для вступления в Евросоюз, указав на серьёзные проблемы в судебной системе, отметив, что она не подходит под требования Европейского союза. Также эстонский президент заявила, что Украина не сможет вступить в НАТО до возврата территорий, которые считает своими.