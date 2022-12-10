Пользователи Twitter похвалили жесткий ответ Путина Боррелю из-за Африки Пользователи Twitter похвалили ответ Путина Боррелю на реплику про Африку и Донбасс

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Жозеп Боррель

Пользователи социальной сети Twitter положительно оценили ответ российского президента Владимира Путина главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю на его реплику про Африку и Донбасс. Многие участники дискуссии, которая велась на странице дипломата, назвали заявления Борреля о жителях континента нелепыми. Некоторые из них также отметили, что поддерживают Россию.

Ранее Боррель заявил, что искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения. Дипломат указал на то, что поддерживающие позицию Москвы жители Африки «не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин». Он назвал «шокирующим» тот факт, что жители Мали вышли с плакатами в поддержку России.

Владимир Путин на это ответил, что в Африке знают, где находится Россия и какую роль она сыграла в борьбе с колониализмом. Он подчеркнул, что нет ни одной африканской страны, которая бы не получала политическую, экономическую, а иногда и военную поддержку от России.

Шикарный ответ российского лидера европейской политической мафии, — написал один из комментаторов.

Мы, африканцы, прекрасно знаем, кто начал вооруженный конфликт на Украине, мы помним о распаде СССР и знакомы со знаменитой мюнхенской речью Путина, которую он произнес в 2007 году, — заявил другой пользователь.

Мы и наши лидеры поддерживаем Россию, — подчеркнул третий.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю «не мерить людей по себе». Согласно оценке российского дипломата, «деградация коллективного Запада» пока не коснулась других народов.