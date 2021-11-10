Польша и Турция условились противостоять «гибридным атакам» Лукашенко

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Главы МИД Польши и Турции Збигнев Рау и Мевлют Чавушоглу договорились сотрудничать, чтобы предотвратить использование Белоруссией мигрантов как гибридного оружия. Об этом сообщается в Twitter польского внешнеполитического ведомства.

Польша и Турция — союзники по НАТО будут работать вместе, чтобы противостоять использованию нелегальных мигрантов режимом Лукашенко в качестве гибридной атаки против соседей, — говорится в сообщении.

Также там уточняется, что инициатором телефонного разговора стала Турция.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября, когда к польской границе подошли несколько тысяч мигрантов, желающих проникнуть на территорию ЕС. В результате Варшава увеличила число пограничников, а глава государства Анджей Дуда заявил, что мигрантов к границе направили власти Белоруссии.

В свою очередь, белорусский лидер Александр Лукашенко отметил, что мигранты были целенаправленно ввезены в Белоруссию некими транзитёрами — немцами, поляками, украинцами и литовцами.

То есть там своя мафиозная структура, которая обеспечивает транзит, — сказал Лукашенко.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Соединённые Штаты Америки и Европейский союз намерены расширить введённые против белорусских властей санкции. По её словам, увеличение списка рестрикций ЕС следует ожидать в начале следующей недели (15–21 ноября).