Политолог предположил реакцию США на передачу российского оружия КНДР Политолог Дробницкий: США обеспокоятся в случае передачи российского оружия КНДР

США будут обеспокоены в случае передачи российского оружия КНДР, считает политолог Дмитрий Дробницкий. Комментируя «ПолитРоссии» заявление зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, эксперт уточнил, что Вашингтон проявит политику двойных стандартов, так как американцы считают нормой поставлять оружие другим странам, если это делают они.

Как минимум США выразят обеспокоенность по этому поводу. Как максимум Вашингтон введет против нас новые санкции, — заявил политолог.

По словам эксперта, Южная Корея не горит желанием помогать вооружением ВСУ, несмотря на давление со стороны Вашингтона. Дробницкий отметил, что Сеул, хоть и является главным союзником США, не хочет придерживаться антироссийской позиции. Политолог добавил, что другие страны начинают осознавать близкий крах американского либерализма, поэтому пытаются найти способы выйти из союза с Вашингтоном.

Единственное, что пока не понятно игрокам на мировой арене, как и когда именно будет происходить отстегивание стран от Pax Amaricana и глобальная дедолларизация, — заключил Дробницкий.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель ранее впервые допустил возможность военной помощи Украине. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на это сказал, что на возможные поставки Украине оружия со стороны Южной Кореи Россия может начать поставлять новейшее оружие в Северную Корею. Он назвал Южную Корею еще одной страной, которая готова «помочь нашим врагам».