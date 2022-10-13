Политолог: осуждение странами ООН пророссийских референдумов не играет роли Политолог Ярошенко: осуждение странами ООН пророссийских референдумов не играет роли

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Количество проголосовавших в ООН против присоединения к России новых территорий не отражает реального мнения всех стран, так как многие небольшие государства — это страны-конформисты, заявил «360» руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов, политолог Алексей Ярошенко. По его словам, Китай и Индия — это влиятельные страны, и их отказ от голосования означает трансформацию мирового порядка. Он также отметил, что согласно Конституции РФ российское право имеет больший вес, чем международное, поэтому голосование ООН в целом не играет существенной роли.

Это центры силы, которые не поддержали резолюцию США. Это очень важно, и это — главный качественный результат, а что там около 150 стран не признают референдумы, это страны-конформисты, <...> у них нет влияния на международной арене. А у Индии и у Китая оно колоссальнейшее, — добавил Ярошекно.

Эксперт также отметил, что отказ крупных центров силы — Китая и Индии — от голосования насчет референдумов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях означает, что они не готовы жить под диктовку Запада.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Территориальная целостность Украины: Защита принципов Устава ООН». Ее поддержали 143 страны, в то время как против документа выступили пять государств, включая саму Россию, а остальные 45 стран воздержались. Большинство стран осудило присоединение Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей к России. В ООН сочли такие шаги «незаконными» и «несовместимыми с Уставом ООН». Решение России присоединить эти территории авторы резолюции расценили как «аннексию». Кроме того, в ООН призвали Москву «вывести все свои вооруженные силы с территории Украины».