Политолог оценил результаты встречи лидеров России, Турции и Ирана Политолог назвал успешным саммит лидеров России, Турции и Ирана

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси (слева направо) во время трехсторонней встречи глав государств – гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию

Пока неизвестно, к каким именно соглашениям пришли лидеры России, Турции и Ирана в ходе саммита в Тегеране, однако встречу можно назвать успешной, так как страны пришли к единому решению по урегулированию сирийского конфликта, заявил эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в комментарии для Lenta.ru. Он напомнил: стороны пришли к выводу, что ситуацию в Сирии следует решить при помощи дипломатии и ООН.

Политолог отметил, что в июне уже проходила встреча в формате «астанинской тройки»: тогда в саммите участвовали эксперты и замминистры иностранных дел, также присутствовали представительство и оппозиция Сирии. По словам Тарасова, тогда встреча оказалась не очень удачной.

Тогда стало ясно, что необходимо под «астанинскую тройку» подвести серьезный экономический фундамент сотрудничества — определить взаимную заинтересованность стран. И именно эта основа стала ведущей в переговорах в Тегеране, — высказался политолог.

Однако сейчас Тарасов убежден, что саммит прошел успешно, так как лидерам трех стран удалось подписать ряд значимых соглашений как по трехсторонним, так и по двусторонним вопросам между участниками Астанинского процесса.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что саммит по Сирии оказался конструктивным и полезным. При этом он отметил расхождения с Турцией и Ираном относительно стабилизации ситуации в Заевфратье.