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17 июля 2025 в 12:01

Политолог раскрыл, сможет ли ФРГ заменить США по объему оружия

Политолог Станкевич заявил, что ФРГ даже при поддержке не заменит США по оружию

Фото: Robert Michael/Global Look Press

Германия не сможет заменить США по объему и ассортименту оружия даже при поддержке Франции, заявил 360.ru политолог Сергей Станкевич. При этом он допустил, что ФРГ в будущем наладит серьезное производство вооружения.

Все равно (ФРГ — NEWS.ru) придется обращаться к Штатам, и (президент США — NEWS.ru) Дональд Трамп свою львиную долю получит. Что важно: немцы производят неплохое, качественное оружие, но быстро нарастить объем не смогут — они увеличивают цену, — отметил Станкевич.

Он также подчеркнул, что в Германии наблюдается острая нехватка рабочих рук для новых производственных мощностей. Политолог добавил, что даже при наращивании объемов выпуска оружия и увеличении поставок на Украину, европейцы не окажут решающего влияния на ход СВО.

Ранее геополитический аналитик Александр Меркурис заявил, что Германия захотела купить для Украины ракетные комплексы Typhoon. Украинцы, по его словам, отчаянно просили эти ракеты у США, но пока получили отказ.

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США
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