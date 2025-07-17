Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 09:17

Украина умоляла США предоставить одно оружие, но Вашингтон отказался

Аналитик Меркурис: США отказали Украине в просьбе предоставить Tomahawk

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинские власти просили у руководства США дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, однако американцы отказались поставлять подобное вооружение, заявил геополитический аналитик из Великобритании Александр Меркурис на своем YouTube-канале. По его словам, Киев постоянно требует у Вашингтона самое передовое оружие.

Украинцы постоянно пытаются залезть в американские арсеналы и взять самое продвинутое вооружение. <...> Германия захотела купить для Украины ракетные комплексы Typhoon, которые задумывались как ПВО, но могут также использоваться для запуска крылатых ракет Tomahawk. Украинцы отчаянно просили эти ракеты, но пока получили отказ. Надеюсь, это окончательное решение, — сказал эксперт.

Ранее в Италии заявили, что страна не планирует приобретать у Соединенных Штатов вооружение для Украины. В Минобороны государства отметили, что соответствующее решение немецкого канцлера Фридриха Мерца является самостоятельной инициативой ФРГ. До этого об отказе от участия в закупках объявили власти Франции и Чехии.

США
Украина
ракеты
Tomahawk
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Косметолог раскрыла, как правильно ухаживать за кожей летом
Медведев нашел сходство между соседней страной и Третьим рейхом
Россиянам раскрыли, как получить компенсацию за ДТП с самокатчиком
Боец СВО рассказал о случаях милосердия со стороны ВСУ
Медведев раскрыл, какой будет денацификация Украины
Медведев обвинил Запад в ведении войны против России
Украинцы забыли о патриотизме и начали массово «стучать» на ВСУ
Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 17 июля: отмены и задержки рейсов
Двум командирам ВСУ предъявили обвинения за обстрелы ДНР и ЛНР
В Бутово повязали знаменитую козью шайку
Новое украинское оружие подвергли жесткой критике в России
Врач дала советы, как уберечь промокшего под дождем ребенка от простуды
Видео задержания агента Киева под Воронежем слили в Сеть
В ГД ответили на издевательства мэра Львова над останками советских воинов
Медведев двумя словами оценил заявления о «нападении России»
В Госдуме объяснили, как оградить детей от опасного контента в интернете
Российские подростки стали массово «распинать» себя на крестах
Симоньян объяснила, что не так с идеей штрафовать за поиск запрещенки
В Крыму ответили мэру Львова на идею забрать останки советских воинов
Подростки надругались над девятилетним мальчиком на турбазе
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.