Украина умоляла США предоставить одно оружие, но Вашингтон отказался

Украинские власти просили у руководства США дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, однако американцы отказались поставлять подобное вооружение, заявил геополитический аналитик из Великобритании Александр Меркурис на своем YouTube-канале. По его словам, Киев постоянно требует у Вашингтона самое передовое оружие.

Украинцы постоянно пытаются залезть в американские арсеналы и взять самое продвинутое вооружение. <...> Германия захотела купить для Украины ракетные комплексы Typhoon, которые задумывались как ПВО, но могут также использоваться для запуска крылатых ракет Tomahawk. Украинцы отчаянно просили эти ракеты, но пока получили отказ. Надеюсь, это окончательное решение, — сказал эксперт.

Ранее в Италии заявили, что страна не планирует приобретать у Соединенных Штатов вооружение для Украины. В Минобороны государства отметили, что соответствующее решение немецкого канцлера Фридриха Мерца является самостоятельной инициативой ФРГ. До этого об отказе от участия в закупках объявили власти Франции и Чехии.