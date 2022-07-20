«Полезный и конструктивный»: Путин оценил саммит по Сирии Путин назвал саммит по Сирии конструктивным и полезным

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Саммит по Сирии оказался конструктивным и полезным. Об этом заявил президент России Владимир Путин. При этом он отметил расхождения с Турцией и Ираном относительно стабилизации ситуации в Заевфратье. Слова российского лидера приводит РИА Новости.

Встреча глав государств-гарантов «астанинского» процесса содействия сирийскому урегулированию была действительно полезной и весьма содержательной. В деловой и конструктивной атмосфере мы <...> предметно обсудили ключевые аспекты нашего взаимодействия по Сирии, — сказал Путин после трёхстороннего саммита России, Ирана и Турции.

При этом он отметил, что у Москвы есть расхождения с Анкарой и Тегераном по поводу стабилизации ситуации в Заевфратье. Так, Россия считает, что эту территорию следует передать под контроль Дамаску. Путин напомнил, что в настоящее время там работают совместные российско-турецкие наблюдательные конвои.

На наш взгляд, чтобы обеспечить долговременно устойчивую ситуацию там, нужно всю эту территорию передать под контроль официальных властей Дамаска, под контроль вооруженных сил Сирийской Арабской Республики, — заявил глава российского государства.

По его мнению, в этом случае можно будет вести диалог «с теми. кто за это отвечает», то есть с официальными властями Сирии. Как полагает российский резидент «это серьёзным образом стабилизирует там ситуацию».

Ранее сообщалось, что главы России, Турции и Ирана приняли совместное заявление по ситуации в Сирии. В совместном документе, в частности, сказано, что кризис в Сирии может быть разрешён исключительно дипломатическим путём. Кроме того, говорится, что ситуацию в стране могут урегулировать непосредственно сами сирийцы на основе резолюции СБ ООН 2254.