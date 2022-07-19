Россия, Турция и Иран приняли совместное заявление по Сирии Путин: Россия, Турция и Иран приняли совместное заявление по Сирии

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Главы России, Турции и Ирана приняли совместное заявление по ситуации в Сирии. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

В принятом совместном заявлении подтверждена приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике, — сказал Путин.

В совместном документе, в частности, сказано, что кризис в Сирии может быть разрешён исключительно дипломатическим путём. Кроме того, говорится, что ситуацию в стране могут урегулировать непосредственно сами сирийцы на основе резолюции СБ ООН 2254.

По данным СМИ, очередной — 19-й — раунд «астанинских» переговоров на высоком уровне будет назначен до конца года. При этом следующий саммит решено провести в Москве. Россия, Турция и Иран провели ревизию изменений, которые произошли с момента последней встречи, и пришли к выводу об актуальности формата.

Также в ходе встречи главы трёх стран обсудили непрекращающиеся атаки на Сирию, включая нападения на гражданские объекты. Стороны подтвердили намерение бороться с террористами, которые действуют под разными названиями.

Ранее сообщалось, что духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Тегеране заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) начал бы войну с Россией под предлогом Крыма, если бы его не остановила спецоперация на Украине.