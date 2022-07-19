Путин пригласил лидеров Турции и Ирана на следующий саммит в Россию Путин предложил провести следующий «астанинский» саммит «тройки» в России

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин предложил провести следующий «астанинский» саммит «тройки» в России. Он отметил, что будет рад видеть турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и духовного лидера и руководителя Ирана Али Хаменеи в Москве, передает РИА Новости.

Хочу также отметить, что следующий саммит «астанинской тройки» по очередности предполагается провести в нашей стране, и мы, конечно, будем рады видеть всех вас, уважаемые коллеги, в России, — заявил Путин.

Ранее в ходе трехсторонней встречи с представителями Ирана и Турции в Тегеране российский лидер призвал покончить с «Исламским государством» (ИГ, признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и другими террористическими группировками в Сирии. Он высоко оценил совместную работу сторон по разрешению кризиса в Сирии и предложил в ближайшее время принять конкретные меры по содействию межсирийскому инклюзивному диалогу.