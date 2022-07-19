Путин призвал раз и навсегда покончить с ИГ и другими террористами в Сирии

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Президент России Владимир Путин

Нужно навсегда покончить с «Исламским государством» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и другими террористическими группировками в Сирии, заявил президент России Владимир Путин. В ходе трехсторонней встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и духовным лидером и руководителем Ирана Али Хаменеи он также высоко оценил совместную работу сторон по разрешению кризиса в Сирии и предложил в ближайшее время принять конкретные меры по содействию межсирийскому инклюзивному диалогу, передает РИА Новости.

Нужно навсегда покончить с присутствием в Сирии ИГ и других террористических группировок, — заявил Путин.

Ранее Эрдоган анонсировал начало новой трансграничной операции в Сирии, добавив, что ее целью является защита прав республики в Средиземном и Эгейском морях. До этого представитель турецкого президента Ибрагим Калын отметил, что Анкара готова начать операцию в любой момент, при этом речи о нарушении территориальной целостности Сирийской Арабской Республики не шло.

Хаменеи в свою очередь предостерег Эрдогана от начала военной операции на севере Сирии. По его словам, Россия, Иран и Турция должны решить эту проблему путем переговоров.