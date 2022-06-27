Эрдоган заявил о готовности к новой операции в Сирии Эрдоган: новая операция в Сирии начнется, как только завершится подготовка

Фото: Hamza Turkia/XinHua/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал начало новой трансграничной операции в Сирии, она начнется сразу, как только к ней завершится подготовка, передает ТАСС. В ходе выступления по итогам заседания кабмина лидер Турции добавил, что страна готова предпринять необходимые меры для защиты прав республики в Средиземном и Эгейском морях.

Наши операции по защите иракской границы от террористических атак продолжаются. Как только будет завершена подготовка, мы начнем новые операции через границу, — заявил Эрдоган.

Ранее представитель президента страны Ибрагим Калын отметил, что Турция готова начать операцию в любой момент. При этом он подчеркнул, что в рамках операции речь не идёт о нарушении территориальной целостности Сирийской Арабской Республики.

Президент Турецкой Республики до этого заявил, что цель этой операции — создание 30-километровой безопасной зоны вдоль общей границы.