Духовный лидер Ирана предостерег Эрдогана от военной операции в Сирии

Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Global Look Press

Духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи

Духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом предостерег Анкару от начала военной операции на севере Сирии. По его словам, которые приводит агентство IRNA, Россия, Иран и Турция должны решить эту проблему через переговоры.

Эта затея точно пойдет во вред и Сирии, и Турции, а также всему региону, — сказал Хаменеи.

Он также приветствовал призыв президента Турции к совместной борьбе Ирана и Турции с террористическими группировками и сказал, что Иран обязательно будет сотрудничать с Турцией в этом отношении. По его словам, Иран рассматривает безопасность Турции и ее границ наравне с собственной безопасностью.

Ранее президент Турции анонсировал начало новой трансграничной операции в Сирии, добавив, что целью ее является защита прав республики в Средиземном и Эгейском морях. До этого представитель президента страны Ибрагим Калын отметил, что Турция готова начать операцию в любой момент, при этом речи о нарушении территориальной целостности Сирийской Арабской Республики не идет.