Политическая программа Арестовича: что он хочет сделать с ЛДНР и Запорожьем Арестович выступил против возвращения Киевом ЛДНР, Запорожья и Херсонщины силой

Фото: t.me/O_Arestovich_official

Алексей Арестович

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович опубликовал свои предложения по политическим, социальным и экономическим преобразованиям, которые, по его мнению, необходимо провести в стране. Что он хочет сделать?

Что предложил Арестович в предвыборной программе

Алексей Арестович считает, что Украина должна взять на себя обязательство не возвращать силовым путем ЛДНР, Запорожскую и Херсонскую области. По его словам, в обмен Киеву следует обеспечить членство в НАТО.

«Требуем вступления в НАТО с обязательством не отвоевывать оккупированные на момент вступления территории, а добиваться их возвращения только политическим путем», — высказался Арестович.

В экономике, финансах и энергетике Арестович предлагает ввести чрезвычайное положение, направленное на сокращение процедур и «ускорение развития».

Отдельной мерой он выделил аудит всей страны одной из крупнейших мировых аудиторских фирм. При этом налоговый и таможенный кодексы страны нуждаются в переработке, считает Арестович. По его словам, Украине нужно расширение налогооблагаемой базы и упрощение администрирования. Частный бизнес, заявил политик, следует «пропустить» в оборонный комплекс с возможностью «напрямую помогать отдельным воинским частям» в обход Минобороны страны.

Фото: МО Украины

К другим мерам Арестович отнес введение страховой медицины, пенсионную и судебную реформы.

Почему Арестович ушел в отставку

В январе 2023 года Алексей Арестович подал в отставку с поста советника офиса президента Украины. Причиной увольнения стало его заявление о том, что подъезд многоэтажного дома в Днепре обрушился 14 января из-за падения ракеты, которую подбила украинская система ПВО.

«Хочу показать пример цивилизованного поведения — принципиальная ошибка, значит, я в отставку», — сообщил он.

В военном командовании Украины опровергли эту информацию, заявив, что ракету якобы никто не сбивал. 16 января Арестович признал ошибку и извинился.

Он занимал пост советника офиса президента с декабря 2020 года. В начале 2022 года Арестович планировал уйти из политики, заявив о разочаровании бюрократией. Он имеет звание подполковника ВСУ.

Какое расследование ведется на Украине в отношении Арестовича

В октябре правоохранительные органы Украины начали досудебное расследование в отношении Алексея Арестовича. Уголовное производство ведется по статье 300 УК Украины (пропаганда насилия и дискриминации). По ней предусматривается ограничение свободы на срок до трех лет.

Может ли Арестович стать президентом Украины

Украинский политолог и журналист Владимир Скачко заявил NEWS.ru, что в своей политической программе Алексей Арестович пытается играть в объективность. Он напомнил, что блогер не скрывает президентских амбиций, пользуясь своей высокой узнаваемостью на Украине.

«На самом деле Арестович не пустышка. Он из породы интеллектуально небездарных русофобов-оборотней. Конечно, в том варианте, который сегодня возможен на Украине, где русофобия — это ключ к карьере. Он выступает в роли скептика для аудитории, которая разочаровалась в Зеленском», — высказался журналист.

По его мнению, Арестовичу можно было говорить все, что он считает нужным.

«Он — долгоиграющая пластинка. Любого другого человека за сказанное Арестовичем посадили бы немедленно, а то и вообще забили бы дубинками в укромном уголке», — пояснил Скачко.

Бывший депутат Украины Олег Царев заявлял, что Арестовичу «не светит» стать президентом Украины.

«Голоса юго-востока Украины у него есть, голоса русскоязычных и недовольных Зеленским есть. У Арестовича очень хорошие шансы саккумулировать эти голоса. Но у него непростая задача. Ему надо критиковать Зеленского, чтобы склонить на свою сторону побольше избирателей и в то же время не вызывать лично у Зеленского раздражения этой критикой», — говорил он.

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