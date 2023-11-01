Критикующий Зеленского Арестович представил свою предвыборную программу Арестович предложил не отвоевывать территории, «оккупированные» Россией

Фото: president.gov.ua

Алексей Арестович

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, известный своей критикой Владимира Зеленского, представил свою политическую программу, в пунктах которой значатся вступление в НАТО и отказ от отвоевания «оккупированных» территорий, передает канал «Осторожно, новости». Она также включает предложения в сферах экономики, внешней и внутренней политики, а также изменения тактики ведения боевых действий и условий мобилизации.

Требуем вступления в НАТО с обязательством не отвоевывать оккупированные на момент вступления территории, а добиваться их возвращения только политическим путем, — предлагает экс-советник ОП Украины.

Среди пунктов предвыборной программы Арестовича — снижение учетной ставки, реформы налоговой системы, на фронте Украина занимает стратегическую оборону, ВСУ старается сберечь больше жизней и вырастить больше специалистов, появляется ротация мобилизованных. Особое место в программе Арестовича, который в последние месяцы обвиняет действующие власти в провалах на фронте и в экономике, занимает возможный мир — Украина соглашается на вариант прекращения огня, который предложил бывший госсекретать США Генри Киссинджер.

Киссинджер ранее заверил, что поддержит принятие Украины в Альянс. Он отметил, что если Швецию и Финляндию берут в НАТО, то было бы неправильно отказывать Украине, которая, по его словам, так много принесла в жертву.