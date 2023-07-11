Киссинджер рассказал лже-Зеленскому о трудностях для Украины в НАТО Киссинджер заявил, что будет трудно обеспечить членство Украины в НАТО

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Генри Киссинджер

Украине будет сложно вступить в НАТО, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились украинским президентом Владимиром Зеленским. В беседе, опубликованной в Telegram-канале пранкеров, Киссинджер рассказал, что лидеры Запада выступают против принятия страны в Альянс, несмотря на оказываемую поддержку.

У нас состоялась так называемая встреча Бильдербергского клуба, в которой принимают участие европейские и американские лидеры. <...> И было очень странно, что страны Европы, которые сражаются, <...> оказывают вам помощь, на той встрече они выступили против вступления Украины в НАТО. Они приводили доводы, что этот вопрос требует тщательного изучения. <...> Будет трудно обеспечить Украине членство в НАТО, — сказал экс-госсекретарь.

Киссинджер при этом заверил, что поддержит принятие Украины в Альянс. Он отметил, что если Швецию и Финляндию берут в НАТО, то было бы неправильно отказывать Украине, которая, по его словам, так много принесла в жертву.

В разговоре с пранкерами Киссинджер также признался, что за подрывом газопроводов «Северный поток», как он считает, стоит Украина. При этом он добавил, что не стал бы винить за это.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев выразил уверенность, что Украину никогда и ни при каких условиях не возьмут в НАТО. Депутат высказал мнение, что именно поэтому Альянс выдвинул условием для принятия страны в состав военного блока прекращение боевых действий. Парламентарий убежден, что Украина не станет членом НАТО и после завершения конфликта.