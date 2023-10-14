В Совфеде поддержали Арестовича после слов о катастрофе на Украине Цеков поддержал Арестовича, обвинившего Зеленского в катастрофе на Украине

Фото: t.me/O_Arestovich_official

Алексей Арестович

Экс-советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович прав, обвиняя лидера страны в приближении государства к катастрофе, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Собеседник отметил, что опасность Зеленского особенно проявилась после его отказа выполнять Минские соглашения и максимального обострения отношений с РФ.

Правильная, но запоздалая оценка. Фактически это стало понятно с первого года президентства Зеленского, когда он отказался от выполнения Минских соглашений, начал по-максимуму обострять отношения с Россией, начал искать хозяев на Западе, в США. Особенно ярко его опасность для Украины была проявлена после начала СВО, особенно когда можно было остановить боевые действия, договориться, — добавил Цеков.

Он предположил, что Зеленский продолжит «цепляться за власть» и наносить максимальный ущерб Украине. По его словам, «никчемность Зеленского в качестве президента Украины понятна не только нам, но и значительной части граждан Украины и в Европе».

Но он будет и дальше цепляться за власть, продолжать максимально вредить Украине. Чем раньше Украина от него избавится, тем лучше. При этом нет никаких гарантий, что новый президент займет правильную проукраинскую позицию, — подытожил Цеков.

Арестович в своем Telegram-канале заявил, что Украина оказалась в тупике и нуждается в смене власти. По его словам, нынешние руководители государства исчерпали пределы своих компетенций.

Ранее Зеленский заявил, что события в зоне проведения СВО — это «последняя часть войны, а не ее середина». При этом украинский лидер не смог назвать точную дату окончания украинского конфликта.