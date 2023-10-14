«Будут кровь, пот, слезы»: Арестович призвал провести выборы на Украине Арестович указал на ошибки властей и призвал провести выборы на Украине

Фото: t.me/O_Arestovich_official

Экс-советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович указал на ошибки властей страны и призвал провести выборы. В своем Telegram-канале он написал, что республика нуждается в смене власти, поскольку «руководство глушит бизнес, гражданские свободы и политических конкурентов, ссорится с соседями и основными партнерами, поощряет коррупцию».

Наше руководство, по моей оценке, исчерпало пределы своей компетенции давно. Ждать от них адекватных решений, соответствующих обстановке, уже не приходится. Они даже правду народу сказать не хотят — не будет никаких границ 91-го года, и Крыма не будет в ближайшее время, а будет оборона, кровь, пот, слезы, — написал Арестович.

Он отметил, что на фронте Украина допустила две главные ошибки: потратила большое количество войск и ресурсов ради попытки удержать Артемовск и не построила крупных оборонительных сооружений на всех участках фронта. Политик считает, что Киев «исчерпал предел компетенции, загнал ситуацию в тупик и продолжает настаивать на своей ошибочной политике».

В начале октября The New York Times, ссылаясь на мнение аналитиков, писала, что проведение президентских выборов на Украине во время конфликта может подорвать легитимность действующего главы страны Владимира Зеленского. По данным газеты, Зеленский может добиваться проведения голосования, чтобы переизбраться в условиях неконкурентной борьбы.