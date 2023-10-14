Уголовное дело Арестовича: кому выгоден его арест на Украине и в России Блогера обвиняют в пропаганде «культа насилия и жестокости» по отношению к женщинам

Фото: Социальные сети

Алексей Арестович

На Украине возбудили уголовное дело против бывшего консультанта аппарата президента Владимира Зеленского, известного блогера и политтехнолога Алексея Арестовича. Его обвиняют в пропаганде «культа насилия и жестокости» по отношению к женщинам. Что будет с блогером дальше, нужен ли Зеленскому арест Арестовича — в материале NEWS.ru.

За что против Арестовича возбудили уголовное дело

В четверг украинские правоохранители завели уголовное дело в отношении бывшего советника главы офиса президента страны Алексея Арестовича (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщила депутат Верховной рады Инна Совсун.

«Сегодня я получила ответ от полиции о начале досудебного расследования. Также я имею ответ от генпрокурора, что дело передали в Киевскую городскую прокуратуру», — сообщила депутат.

Как предполагает Совсун, обвинение выдвинут по статье о ввозе, изготовлении или распространении произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию.

Ранее именно она пожаловалась на блогера за призыв к насилию против женщин. Совсун так отреагировала на высказывание Алексея на одном из закрытых «психологических семинаров». В своей речи он назвал женщин «существами», которых сперва «хочется ********» [совершить действия сексуального характера], а потом «придушить».

Сам же Арестович в интервью Би-би-си Украина пояснял, что скандальное высказывание было шутливым обращением к аудитории, вырванным из контекста, и он «выдавал себя за мужчину», у которого есть претензии к женщинам.

Фото: t.me/sovsun_notes Инна Совсун

Может ли дело Арестовича быть связано с его критикой Зеленского

Уголовное дело — часть политической борьбы между властными кланами, отметила в разговоре с NEWS.ru председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер. По ее мнению, конкуренты экс-советника хотели дискредитировать его в глазах Запада.

«Там очень внимательно следят за всеми проявлениями гендерной нетолерантности. Вот смотрите, он по отношению к женщинам ведет себя не по-европейски, нецивилизованно. В глазах украинских избирателей это точно не станет каким-то грехом. Но его пытаются замазать в глазах западных кураторов», — считает Шеслер.

Сама же председатель СППУ подчеркнула, что не видит в словах Арестовича ничего аморального. «Все, что Арестович сказал, было рассчитано на специфическую аудиторию. Это распространенное мужское мнение. Лично у меня в данном контексте оно не вызывает отвращения. Намного больший гнев, к примеру, я испытываю к украинским нацистам, призывающим убивать русских», — отметила Шеслер.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев в беседе с NEWS.ru назвал дело против Арестовича «звоночком», цель которого — приструнить, предостеречь от резких выпадов в адрес президента Владимира Зеленского.

«Уверен, что Арестович до сих пор работает не только с разрешения, но и по поручению офиса президента, в частности главы офиса Ермака. Ему разрешили начать свой собственный псевдооппозиционный проект, ориентированный на жителей юго-востока. В последнее время он начал переходить границы: слишком сильно критиковать Зеленского, из-за чего снижается рейтинг президента. Уголовное дело необходимо, чтобы Арестович не забывал, на кого работает», — предположил Царев.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости Лариса Шеслер

В каком политическом проекте может быть задействован Арестович

Экс-советник украинского президента стал очень популярным в первые месяцы после февраля 2022 года — в качестве «говорящей головы» администрации Зеленского. Почти каждый вечер он выступал в социальных сетях, комментируя ход боевых действий. Блогер говорил спокойно и тихо, пытаясь устранить панику среди украинцев. Он убеждал их поверить в победу ВСУ, и его слова звучали оптимистично.

В результате к концу 2022 года, согласно опросам, Арестович стал одним из самых популярных людей на Украине, обойдя Зеленского.

В январе этого года Арестович подал в отставку и покинул должность советника офиса президента. Это случилось после того, как он заявил, что ракета, разрушившая дом в Днепре, была украинской. Киев называл ее «российской». Арестовича начали критиковать, и он был вынужден уволиться.

После его отставки украинские СМИ предположили, что экс-советник станет лицом нового проекта, призванного заменить «Оппозиционную платформу — За жизнь» — партию, которая ориентировалась на русскоязычных жителей юго-востока Украины. По мнению Шеслер, Арестович представляет клан, который как раз и делает ставку на русскоязычных избирателей. Поводом для этого, в частности, стало признание его жены Анастасии в том, что дома они говорят по-русски и не стесняются этого.

«Он себе позволяет некоторые резкие высказывания. Скажем, — что украинская политика по отношению к русским и русскому языку — неправильная. Кроме того, он делает критические замечания в адрес военных, которые плохо организовали контрнаступление, и так далее», — отметила Шеслер.

Фото: president.gov.ua Алексей Арестович

Станет ли Арестович президентом

В своей политической программе Арестович пытается играть в объективность, предположил в разговоре с NEWS.ru украинский политолог и журналист Владимир Скачко. Он напомнил, что блогер не скрывает президентских амбиций, пользуясь своей высокой узнаваемостью на Украине.

«На самом деле, Арестович — не пустышка. Он из породы интеллектуально небездарных русофобов-оборотней. Конечно, в том варианте, который сегодня возможен на Украине, где русофобия — это ключ к карьере. Он выступает в роли скептика для аудитории, которая разочаровалась в Зеленском или скоро будет разочарована режимом», — сказал Скачко.

По его мнению, экс-советнику можно было говорить все, что он считает нужным. «Он — долгоиграющая пластинка. Любого другого человека за сказанное Арестовичем посадили бы немедленно, а то и вообще забили бы дубинками в укромном уголке», — добавил Скачко.

В любом случае Арестовичу «не светит» стать президентом Украины, считает Олег Царев. По мнению эксперта, он сможет лишь провести свою собственную фракцию в Верховную раду.

«Голоса юго-востока Украины у него есть, голоса русскоязычных и недовольных Зеленским есть. У Арестовича очень хорошие шансы саккумулировать эти голоса. Но у него непростая задача. Ему надо критиковать Зеленского, чтобы склонить на свою сторону побольше избирателей и в то же время не вызывать лично у Зеленского раздражение этой критикой», — отметил Царев.

Какой статус у Арестовича в России

3 октября МВД России объявило Арестовича в розыск. Уголовная статья, которую возбудили против него, не указывается. В мае Росфинмониторинг внес экс-советника главы офиса президента Украины в перечень террористов и экстремистов.

По мнению Ларисы Шеслер, «пророссийские» высказывания Арестовича говорят о его расчетливости. Она не исключила, что он строит планы «вписаться» в новую политическую реальность, которая возникнет после успешного завершения специальной военной операции.

«Но Арестович слишком много наговорил против России в начале СВО, чтобы здесь его сочли допустимой персоной. Весь его политический курс — это лавирование и попытка усидеть на двух стульях», — сказала Шеслер.

Фото: president.gov.ua Алексей Арестович

Что еще известно об Арестовиче

Алексей Арестович — украинский пропагандист и блогер, актер-любитель и организатор психологических тренингов. По данным СМИ, он получил диплом военного переводчика в Одесском институте сухопутных войск, был кадровым офицером при Главном управлении разведки (ГУР) Украины.

В 2005 году Арестович вступил в партию «Братство». Поначалу он придерживался концепции «русского мира», критиковал «оранжевую революцию» и даже ездил в Россию для участия в форумах «Евразийского движения» философа Александра Дугина.

В 2008 году политик резко поменял курс и стал выступать с антироссийской позицией. В 2014 году он отправился добровольцем в Донбасс и, как сам рассказывал, 33 раза выходил на линию фронта.

В 2020 году глава офиса президента Андрей Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций. В 2022-м имя блогера было внесено в базу экстремистского ресурса «Миротворец» за участие в актах «гуманитарной агрессии» против своей страны.

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