«Будет полный разрыв дипотношений»: отдадут ли Киеву $300 млрд активов РФ Зампред ГД Бабаков: РФ ответит на отъем своих активов для финансирования Киева

Фото: U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Cydney Lee

Американцы настаивают на передаче Украине активов РФ, замороженных после начала специальной военной операции. Сколько российских денег может получить Киев, имеются ли юридические основания для подобных действий, какие последствия ждут западную финансово-экономическую инфраструктуру в случае отправки российских средств в качестве помощи Украине, — в материале NEWS.ru.

Что происходит с замороженными активами РФ

Российские активы в юрисдикции государств «Большой семерки» (G7), объединяющей Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США, останутся замороженными, пока Украине не выплатят компенсацию за понесенный ущерб, сообщает агентство ANSA со ссылкой на коммюнике министров финансов G7.

Глава японского Минфина Сюнъити Судзуки заявил во время пресс-брифинга в Марракеше, что члены G7 готовы продолжить сотрудничество, направленное на долгосрочную поддержку Киева. В частности, речь идет о помощи в восстановлении Украины.

Тем временем администрация президента США Джо Байдена настаивает, чтобы Запад использовал замороженные российские активы непосредственно для военной помощи Украине. По информации Washington Post, это происходит на фоне «политических препятствий», мешающих США и ЕС направить на военные нужды деньги налогоплательщиков.

«Высокопоставленные американские чиновники активизировали свои усилия, чтобы подтолкнуть правительства западных стран использовать сотни миллиардов долларов из замороженных резервов российского Центрального банка для помощи Украине. <...> [Это] происходит на фоне того, что американские и европейские правительства, поддерживающие Киев, сталкиваются с новыми политическими препятствиями на пути реализации своих планов», — говорится в публикации.

Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press Члены G7 продолжают сотрудничество, направленное на помощь в восстановлении Украины

Еще в феврале глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в ЕС считают справедливым и законным использование российских активов для восстановления Украины. Он также сообщил, что ЕС хочет изучить возможность управления средствами Центробанка РФ для получения прибыли, которую также можно будет направить на помощь Киеву.

Сколько всего российских активов было заморожено Западом

По оценкам Кремля, на различных банковских счетах в западных странах заморожено около $300 млрд. Однако американский Минфин предварительно оценил заблокированные по причине санкций российские активы в $280 млрд. В ведомстве уточнили, что это данные первичного аудита, который проводили специалисты из США и ряда других стран. Выявление российских средств и их полный подсчет планируют завершить к концу 2023 года, сообщает ведомство.

Большая часть замороженных денег РФ находится в европейской юрисдикции, объяснил NEWS.ru глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050, экономист Иван Лизан. Меньше всего российских активов, по его словам, в американской юрисдикции.

«Всего золотовалютные резервы России — это более $600 млрд. Структура у них сложная. Часть хранится в золоте в России, часть — в юанях, часть в была в долларах и евро. Половину этой суммы заморозили. В американской юрисдикции денег меньше всего — $5 млрд, судя по последним заявлениям. В европейской — значительно больше», — объяснил Лизан.

Имеет ли Запад право распоряжаться деньгами России

Изъятие российских активов — противозаконные действия, указал NEWS.ru доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков. Российская сторона, по его словам, рассматривает это как воровство за отсутствием легальных оснований для их использования.

«По международной классификации все наши резервы, в том числе замороженные, остаются собственностью России, что подтверждают международные организации. Эти активы во многом состоят из гособлигаций. Но западным чиновникам не всегда понятно, кому они принадлежат — государству или частным инвесторам. Идентификация затруднена, поскольку сотрудничество между соответствующими российскими и западными органами не ведется», — объяснил Чирков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru По оценкам Кремля, на банковских счетах в западных странах заморожено около $300 млрд

Иван Лизан добавил, что на любые активы Центрального банка РФ распространяется неприкосновенность. По этой причине их изъятие и использование нарушает суверенитет государства и базовые принципы международного права.

«Такой шаг откроет ящик Пандоры. Что в этом случае помешает нашему суду принять решение, предположим, о национализации собственности США на территории России, включая здания посольств и консульств? Да это растопчет Венскую конвенцию. Но почему бы и нет, исходя из того, что себе позволяют на Западе», — предположил Лизан.

Если Запад пойдет на неправомерные действия в отношении российских активов, то Россия будет вынуждена принять зеркальные меры, заявил NEWS.ru заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков.

«Эти потенциальные действия нарушают все нормы права. Необходимо принимать во внимание, что мы можем ответить аналогичными мерами в отношении западных активов у нас. Однако это является нежелательным сценарием, лучше, чтобы нас не подталкивали к таким ответным действиям», — сказал парламентарий.

Можно ли разблокировать российские активы

В настоящий момент в странах коллективного Запада отсутствует юридическая процедура разморозки активов РФ, которые были арестованы после начала СВО, сообщил NEWS.ru бывший председатель Центрального банка РФ Сергей Дубинин. По этой причине возврат средств может затянуться надолго, отметил финансист.

«Юридической основы для этого пока нет. Непонятно, в какой ситуации замороженные деньги могут быть возвращены владельцам, в том числе частным фирмам и российскому государству, а именно правительству и Центральному банку,» — объяснил Дубинин.

Как Запад зарабатывает на РФ

Экс-глава Центробанка напомнил, что российские средства были размещены частными и государственными институтами по всей мировой финансовой системе. Он также отметил, что Запад не имеет юридических оснований для их использования, но придумывает для этого механизмы.

«Там разные схемы описывались, в частности, что эти деньги должны приносить доход и его якобы можно передавать союзникам для поддержки украинской армии. Общая оценка никогда не была детализирована. Речь о примерно $300 млрд. Но какая часть этих средств может быть использована для получения дохода, который потом будет перечислять Киеву, совершенно непонятно. По догадкам американских журналистов, это примерно от $5 млрд до $15 млрд», — сказал Дубинин.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо сообщил, что страна передаст Украине €1,7 млрд, полученных от налогов с доходов от реинвестиций замороженных активов России. По его словам, которые приводит издание Nieuwsblad, эти средства и доходы от них находятся в компетенции Евросоюза.

Каковы последствия для евро от передачи активов Москвы Киеву

Попытки передать российские средства Украине сопряжены с юридическими трудностями и серьезными финансовыми рисками для ЕС, считает Иван Лизан. Он отметил, что такой шаг подорвет роль евро как резервной валюты.

«Смысл хранить деньги в евро, если их могут украсть. Эти средства же находятся не у вас, а на корреспондентском счете в условном европейском банке. По-вашему первому требованию их должны перевести с одного счета на другой. Уже в прошлом году было много публикаций, что саудовские принцы распродают свою собственность и выходят из европейских активов. Это тревожный звонок», — подчеркнул Лизан.

Западная финансовая инфраструктура — это место парковки капиталов богатейших людей мира, считает Максим Чирков. По его словам, Запад проиграет от передачи конфискованных российских средств Киеву.

Фото: МО Украины Джо Байден настаивает, чтобы Запад использовал российские активы для военной помощи Украине

«Им будет гораздо выгоднее самим выплачивать помощь Украине, чем пытаться использовать наши активы. Это подорвет веру в западную финансово-экономическую инфраструктуру, она будет восприниматься как токсичная. В итоге потери будут несопоставимо большие», — заметил экономист.

Директор Института нового общества Василий Колташов в интервью NEWS.ru подчеркнул, что американцы намеренно толкают европейцев на манипуляции с российским имуществом. По его мнению, Вашингтону на руку все последствия, с которыми столкнется ЕС.

«США хотят опять загребать весь жар чужими руками, чтобы это преступное деяние с точки зрения международного права в отношении Москвы совершил Евросоюз. Это публичная кража, она приведет к полному разрыву дипломатических отношений, будут судебные процессы и борьба до упора. Для американцев это возможность крепче сжать горло европейским нациям», — заключил Колташов.

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