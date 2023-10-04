Пентагон считает последние доллары: что будет с Киевом без оружия и денег Военный эксперт Блохин: США всегда найдут деньги на сопротивление России

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

В США разгорелись межпартийные споры вокруг военного бюджета. В Пентагоне пожаловались, что на помощь Киеву осталось всего $5,2 млрд, и ее хватит на полгода. В Белом доме считают иначе. По мнению администрации президента США Джо Байдена, средств хватит на два месяца. ЕС, по данным Politico, в скором времени может прекратить военную помощь Киеву. К чему приведут проблемы с финансированием и поставками оружия и техники на Украину, как это скажется на действиях ВСУ?

Сколько денег осталось у Пентагона для оплаты нужд ВСУ

Во вторник президент Байден собрал телеконференцию с лидерами стран «Большой семерки» (G7) и другими европейскими союзниками, чтобы заверить, — он обеспечит дальнейшее финансирование Украины, хотя Конгресс пока его заморозил. По ее итогам координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что у правительства США хватает денег для поддержки Киева всего на два месяца. По его словам, Вашингтон намерен объявить о новом пакете «помощи Украине» в ближайшие недели.

Ранее на условиях анонимности представители Пентагона рассказали об этих проблемах американскому изданию The Wall Street Journal (WSJ). По их мнению, у ведомства осталось $5,2 млрд для помощи Украине. Они отметили, что при нынешних затратах этой суммы хватит примерно на шесть месяцев.

Издание WSJ уточнило: эти деньги — остатки того, что выделили Киеву год назад. По словам собеседников издания, прекращение поставок из-за межпартийных споров вокруг закона о бюджете США Киеву пока не угрожает, но ситуация может сказаться на планировании.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин, напоминает, что бюджет Пентагона растет год от года, а значит, в нем всегда найдутся средства для сопротивления России. По его словам, помогать Украине при необходимости смогут и в обход правил, например, по каналам спецслужб.

«США — финансовый манипулятор. При Рональде Рейгане был скандал „Иран-контрас“, когда ЦРУ в обход конгресса продавали оружие Ирану, а на полученные деньги финансировали отряды мятежников „контрас“ в Никарагуа. Бюджет ЦРУ засекречен, и никто не знает, на что они тратят. Захотят — найдут массу способов помочь Украине: через разные фонды. Могут и надавить на союзников, чтобы те финансировали», — объяснил NEWS.ru Блохин.

Фото: Ron Sachs/dpa/Global Look Press Вид на Пентагон

Откажется ли Вашингтон помогать Киеву

Министр иностранных дел Сергей Лавров недавно сообщил на Генассамблее ООН, что Запад уже потратил $170 млрд на военную помощь Киеву — по самым скромным подсчетам. По этой причине Штаты вряд ли откажутся от Украины, считает американист.

«Украина — это стратегический актив. США вложились в него по полной программе. Отказ от поддержки возможен только в условиях полного разгрома ВСУ или в обмен на какую-либо крупную сделку на дипломатическом уровне», — подчеркнул Блохин.

Что до споров вокруг американского бюджета, включая и размер военной помощи Украине, то они остаются не более чем инструментом борьбы демократов и республиканцев в США в преддверии президентских выборов, пояснил он.

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press Джо Байден

«Республиканцы выступают лишь за более эффективное расходование денег: если Байден их неэффективно расходует, то значит ВСУ проигрывают из-за него. Но если Трамп придет к власти, то не уверен, что ему удастся изменить траекторию внешней политики. В годы своего правления он уже пытался это сделать, но получил в ответ от Конгресса две попытки импичмента», — объяснил американист.

Тем временем, российская армия может воспользоваться моментом, пока западные политики затеяли финансовые споры, а поставки на Украину боевой техники затормозились, не исключает Блохин.

«Если в результате этого замедления украинские войска ослабнут, начнут отступать, то, конечно, это сыграет нам на руку. Вопрос в том, как долго это продлится», — заключил эксперт.

Стоит ли Киеву еще рассчитывать на Европу

Неназванный европейский чиновник сообщил изданию Politico, что страны Евросоюза больше не смогут помогать Киеву вооружениями из своих запасов. По его словам, такие поставки уже представляют угрозу безопасности самих государств ЕС.

«Мы не можем продолжать поставлять вооружения из наших запасов. Европейский союз уже отдал все, что мог отдать, без угрозы своей собственной безопасности», — заявил собеседник Politico.

По данным издания, с этой оценкой согласны и в США. Анонимный представитель администрации Джо Байдена подтвердил, что после 18 месяцев интенсивных боев европейские запасы вооружения иссякают, зато растет надежда на сотрудничество западных стран для поиска пути решения конфликта.

В Великобритании тоже исчерпаны возможности для помощи Вооруженным силам Украины. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на высокопоставленного военного. По его словам, Лондон больше не располагает средствами ПВО, артиллерийскими боеприпасами и танками, которые можно было бы передать Киеву.

Ранее по тем же причинам поставлять современное оружие отказалась Польша. Президент Анджей Дуда заявил, что Варшава намерена закупать впредь военную технику для модернизации собственной армии.

Фото: Senior Airman Faith Schaefer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Споры вокруг поставок связаны не только с состоянием арсеналов у европейских стран НАТО, но и с провалом контрнаступления ВСУ, считает заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Прохор Тебин. В беседе с NEWS.ru он отметил, что Запад при желании найдет возможности помочь союзнику, несмотря на трудности.

«Поставлять оружие Киеву все равно будут. Вопрос стоит в объемах и сроках. Все это остается одним из внутриполитических вопросов, в том числе переговоров между странами ЕС», — сказал Тебин.

Как Киев надеется восполнить нехватку вооружений

Поскольку западные союзники Украины пока не увеличивают производственные линии, чтобы удовлетворить нужды ВСУ, Киев решил самостоятельно развивать сотрудничество с иностранными военно-промышленными компаниями, говорится в материале Politico.

Среди европейских оборонных предприятий, планирующих сотрудничать с Киевом напрямую, журналисты издания называют немецкий оружейный концерн Rheinmetall и британскую компанию BAE Systems. Первое предприятие собирается работать с госконцерном «Укроборонпром» над производством танков и бронетехники. Второе объявило об открытии офиса в Киеве, чтобы изучить возможность для производства на Украине 105-мм орудий.

Как сообщалось, 29 сентября в столице Украины состоялся международный оружейный форум. На мероприятие приехали представители США, Германии, Великобритании, Швеции, Чехии, Турции и других стран. В рамках форума украинские компании заключили 20 договоров с зарубежными партнерами. Некоторые из документов касаются производства боеприпасов и беспилотников.

Как писал «Коммерсант», на фоне трудностей с поставками вооружений Киеву западные союзники намерены кардинально изменить модель укрепления оборонного потенциала Украины, наладив производство оружия и боеприпасов на ее территории.

Выгодно ли Западу производить оружие на Украине

Прохор Тебин сомневается в рентабельности подобных проектов. По его мнению, развернуть и наладить производство в нынешних условиях в республике практически невозможно.

«Создание производственных мощностей в чистом поле — это большие деньги, время и люди. О каком серьезном капитальном строительстве можно говорить в условиях боевых действий, когда по объектам ВПК в любой момент может быть нанесен воздушный удар. Откуда Украина при текущем демографическом кризисе возьмет необходимое количество квалифицированных специалистов — непонятно», — сказал Тебин.

Эксперт также выразил сомнение, что зарубежным гигантам ВПК выгодно производить оружие или бронетехнику на Украине.

«Все компании интересует прибыль, рабочие ресурсы, доступ к сырью, технологиям и поставщикам. Какую ценность для них представляет Украина? Она же не может сама за это платить. Разве что заплатит Евросоюз или США живыми деньгами, и это не будет связано для них с серьезными репутационными или военными рисками», — подчеркнул Тебин.

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press Завод Rheinmetall

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