В США посчитали объем блокированных российских активов Минфин США: блокированные активы России оцениваются в $280 млрд

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Заблокированные по причине санкций российские активы предварительно оцениваются в $280 млрд, сообщили в Министерстве финансов США. Там уточнили, что это данные первичного аудита, который проводили специалисты из США и ряда стран Европы и мира.

Общая стоимость активов <...> оценивается примерно в $280 млрд, большая часть из которых хранится в Европейском союзе, — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве уточнили, что специалисты США, Австралии, Канады, Еврокомиссии, Франции, Германии, Японии, Италии и Великобритании проводили первичный аудит российских суверенных активов, «обездвиженных и удерживаемых в юрисдикциях стран — членов группы REPO». Выявление средств и их полный подсчет планируется завершить к концу года.

По информации американского Минфина, страны обязались удерживать активы до тех пор, пока РФ не возместит ущерб, причиненный Украине.

Жесткие санкции, включающие заморозку золотовалютных резервов страны, были введены Западом после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. Было заморожено около половины резервов РФ на сумму около $300 млрд.