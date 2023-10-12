Активы России в странах G7 на $280 млрд заморозят до выплаты ущерба Украине ANSA: активы России в странах G7 заморозят до выплаты ущерба Украине

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Российские активы в юрисдикциях государств Группы семи (G7) останутся замороженными, пока Украине не выплатят компенсацию за понесенный ущерб, сообщает агентство ANSA со ссылкой на коммюнике министров финансов «семерки». По информации итальянского СМИ, сумма финансовых активов РФ оценивается почти в $280 млрд.

Японский министр финансов Сюнъити Судзуки заявил во время пресс-брифинга в Марракеше, что члены G7 готовы продолжить сотрудничество, которое направлено на поддержку Киева, на долгосрочной основе. В частности речь идет о помощи в восстановлении Украины.

В странах коллективного Запада пока нет юридической процедуры разморозки российских активов, заблокированных после начала специальной военной операции на Украине, сообщил ранее экс-председатель Центробанка РФ Сергей Дубинин. По его словам, именно поэтому возврат этих средств может затянуться.

Тем временем администрация президента США Джо Байдена настаивает, чтобы Запад использовал замороженные российские активы для помощи Украине. По информации Washington Post, высокопоставленные американские чиновники уже активизировали свои усилия в этом направлении.