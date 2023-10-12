Экс-глава ЦБ рассказал, что будет с замороженными активами России

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Сергей Дубинин

В настоящий момент в странах коллективного Запада отсутствует юридическая процедура разморозки российских активов, которые были заблокированы после начала специальной военной операции, сообщил NEWS.ru бывший председатель Центрального банка РФ Сергей Дубинин. По этой причине возврат этих денежных средств может затянуться на длительный срок, отметил экономист.

Юридической основы для этого пока нет. Непонятно, в какой ситуации замороженные деньги могут быть возвращены владельцам, в том числе частным фирмам и российскому государству, а именно правительству и Центральному банку, — объяснил Дубинин.

Он напомнил, что российские активы были размещены частными и государственными институтами по всей мировой финансовой системе, а часть из них была арестована. По его словам, Запад не имеет юридических оснований для того, чтобы использовать эти средства, в том числе для помощи Украине.

Там разные схемы описывались: что эти деньги должны приносить доход и якобы его можно передавать союзникам для поддержки украинской армии. Общая оценка никогда не была детализирована. Речь о примерно $300 млрд. Но какая часть этих средств может быть использована для получения дохода, который потом будут перечислять Киеву, совершенно непонятно. По догадкам американских журналистов, это примерно от $5 млрд до $15 млрд, — сказал Дубинин.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена наращивает усилия, чтобы подтолкнуть страны Запада к использованию замороженных российских активов в пользу Украины. По данным издания, это происходит на фоне «политических препятствий», мешающих США и ЕС направить деньги налогоплательщиков на военные нужды.