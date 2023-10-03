Арестовича объявили в розыск в России МВД России объявило в розыск экс-советника офиса Зеленского Арестовича

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Арестович

Бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович объявлен в розыск, следует из розыскной базы МВД России. Статья, по которой разыскивают Арестовича, не указана.

Арестович Алексей Николаевич. Национальность: украинец. Место рождения: ГССР, г. Цители-Цкаро, — следует из данных на сайте ведомства.

В мае Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск трех украинских генeралов. Речь идет о первом замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игоре Колеснике, замначальника Генштаба ВСУ Александре Локoте и заместителе командующего Сухопутными войсками Украины Андрее Грищенко.

В августе МВД объявило в розыск украинскую актриcу Адрианну Курилец. Против нее было возбуждено уголовное дело за призывы к насилию. В одном из рекламных роликов Курилeц призывала к насилию в отношении российских военных, изобразив процесс убийства.

В сентябре МВД объявило в розыск двух украинских генералов — Виктора Николюка и Михаила Драпатого по обвинению в гибели и ранении более 150 человек. По данным Следственного комитета России, под их командованием в 2017 и 2019 году ВСУ более 70 раз обстреляли населенные пункты ДНР и ЛНР, из-за чего погибли и были ранены 154 человека.