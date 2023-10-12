Украинская полиция завела уголовное дело против Арестовича

Фото: t.me/O_Arestovich_official

Украинские правоохранители завели уголовное дело в отношении экс-советника офиса президента страны Алексея Арестовича, сообщила депутат Верховной рады Инна Совсун. Ранее она подала на мужчину жалобу за то, что на своих закрытых «психологических семинарах» он якобы назвал женщин «существами, которых хочется душить».

Сегодня я получила ответ от полиции о начале досудебного расследования. Также я имею ответ от генпрокурора, что дело передали в Киевскую городскую прокуратуру, — написала депутат в личном Telegram-канале.

По словам Совсун, обвинение может быть выдвинуто по статье о ввозе, изготовлении или распространении произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию. Комментариев самого Арестовича на эту тему пока не поступало.

Ранее МВД России объявило Алексея Арестовича в розыск. Статья, по которой его разыскивают, в ведомственной базе данных не указана.

Арестович подал в отставку с должности внештатного советника офиса президента Украины 14 января 2023 года после того, как подвергся критике в свой адрес за слова о сбитой ракете, ставшей причиной обрушения части дома в Днепре и гибели людей. 17 января просьба об отставке была удовлетворена.

Уже 23 января 2023 года в беседе с журналистом Юрием Романенко Арестович отметил, что российская СВО в самом начале была «изящной, красивой и молниеносной». По его словам, ВС РФ пытались провести «умный конфликт» с «точными расчетами» и «точными ударами». Также Арестович назвал российских военных «вежливыми людьми».

В конце сентября экс-советник заявил, что Украине следует ожидать заметного сокращения западной помощи в 2024 году, поскольку ее отношения с США серьезно ухудшились. По его мнению, Киеву предстоит «крайне нелегкая борьба», чтобы помощь продолжала поступать. Он указал на то, что властям страны предстоит отбиваться от «мячей, которые летят в сторону Украины по поводу коррупции».