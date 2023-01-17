Офис Зеленского принял отставку Арестовича

Фото: president.gov.ua

Алексей Арестович

Офис президента Украины Владимира Зеленского принял отставку Алексея Арестовича, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова. Он занимал пост советника с 2020 года.

Офис президента отправил Арестовича в отставку с поста внештатного советника, — говорится в сообщении.

Утром Арестович подал заявление об отставке. Он подчеркнул в соцсетях, что его поступок является примером цивилизованного поведения. В начале 2022-го Арестович планировал уйти из политики, заявив о разочаровании бюрократией.

Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил о том, что Арестовича, вероятно, вынудили уйти в отставку. По его словам, киевские власти убеждены в том, что советник офиса президента Украины не справляется с антироссийской пропагандой.

В Кремле не стали комментировать отставку Арестовича. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал заниматься внутренними делами.