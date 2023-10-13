Уголовное дело против Арестовича за сексизм объяснили клановой борьбой Глава СППУ Шеслер: Арестовича пытаются дискредитировать в глазах Запада

Фото: president.gov.ua

Алексей Арестович

Уголовное дело о сексизме, заведенное против экс-советника главы офиса президента Зеленского Алексея Арестовича — часть политической борьбы между властными кланами на Украине, заявила NEWS.ru председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер. По ее мнению, Арестовича хотят дискредитировать в глазах Запада.

На Западе очень внимательно следят за всеми проявлениями гендерной нетолерантности. Вот посмотрите, он по отношению к женщинам ведет себя не по-европейски, нецивилизованно. В глазах украинских избирателей это точно не является каким-то грехом или преступлением. Его просто пытаются замазать в глазах западных кураторов, — считает Шеслер.

Она напомнила, что ранее Арестович на одном из закрытых «психологических семинаров» назвал женщин «существами, которых хочется придушить». Шеслер подчеркнула, что не видит в этих словах ничего аморального и отвратительного.

Это случилось достаточно давно и было рассчитано на специфическую аудиторию. Насколько я знаю, в ходе того тренинга шел разговор про взаимоотношения между полами. Мне кажется, это распространенное мужское мнение, и лично у меня оно не вызывает отвращения. Намного больший гнев и возмущение я испытываю к украинским нацистам и радикалам, которые призывают убивать русских, — отметила Шеслер.

Ранее стало известно, что украинские правоохранители завели уголовное дело в отношении Алексея Арестовича. Поводом стала жалоба депутата Верховной рады Инны Совсун за его высказывание о женщинах. Сам же экс-советник главы офиса президента Украины уже объяснял, что его слова вырвали из контекста и это было шутливое обращение к аудитории.