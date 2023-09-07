«Не рыпайся»: нового министра обороны Украины сразу заподозрили в коррупции Рустем Умеров может стать фигурантом сразу двух уголовных дел

Фото: ANDRII NESTERENKO/EPA/ТАСС

Рустем Умеров

В один день на Украине произошли два громких события, связанные с Рустемом Умеровым. Сперва Верховная рада одобрила его назначение министром обороны, после чего Высший антикоррупционный суд потребовал возбудить против него уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в бытность главой Фонда госимущества. Есть ли между этими решениями связь? Об этом — в материале NEWS.ru.

В чем обвиняют Рустема Умерова?

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело в отношении Умерова сразу после его назначения главой военного ведомства. В постановлении говорится о возможных превышениях Умеровым должностных полномочий в бытность главой Фонда государственного имущества.

Как утверждают украинские СМИ, Умеров вместе со своим заместителем продавал фирмам, связанным с компанией «Центрэнерго», электроэнергию по цене ниже рыночной. Для того чтобы скрыть свои действия, Умеров препятствовал созыву наблюдательного совета компании, который намеревался обсудить тему возможных хищений и вынести ее на рассмотрение кабмина Украины.

Издание «Украинская правда» рассказала также, что в отношении руководства Фонда государственного имущества возбуждено уголовное дело «по факту грубого нарушения законодательства о труде». Полиция провела по поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля проверку «по незаконности увольнения независимых членов наблюдательного совета ПАО „Центрэнерго“».

Получается, что новый министр обороны Украины в скором времени может стать фигурантом двух уголовных дел.

«Министра подсадили на кукан»

Эксперты высказали мнение, что за этими событиями стоит обострившаяся внутренняя клановая борьба — различные группировки в Киеве пытаются взять под контроль ключевые ведомства. Но с таким выводом не согласен украинский политолог бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко. По его словам, Умеров назначен не Киевом, а Вашингтоном, а уголовные дела — способ манипулирования им.

«США назначили во главе Минобороны Украины нужного чиновника. Но для того, чтобы он был еще покорнее и безропотнее, они на всякий случай возбудили уголовное дело. Так называемая украинская антикоррупционная вертикаль — органы, которые должны бороться с коррупцией, — подчиняется только Вашингтону и больше никому, никто на Украине над ней не властен. Таким образом, американцы подсадили господина Умерова на дополнительный крючок — кукан. Ему словно говорят: рыпнешься — будет тебе плохо, если не рыпнешься, уголовное дело будет похоронено», — рассказал NEWS.ru украинский политолог.

По словам Скачко, в украинской властной верхушке практически нет ни одного человека, на которого не было бы возбуждено какое-либо уголовное дело. Ситуация выстроена так, что представителям киевских властей их американские кураторы постоянно напоминают: если вы не под следствием — это не ваша заслуга, а наша недоработка.

«Страна на издыхании, а они доворовывают последнее. Перед тем как уйти в небытие, страна, по замыслам США, должна громко хлопнуть дверью и нанести удар по России. Для того чтобы этот удар был максимально сильным и сконцентрированным, все силы сжимаются в один кулак: кадровые, военные, экономические, политические», — заявил собеседник интернет-издания.

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Приготовили ли американский крючок для Зеленского

Владимир Скачко убежден, что аналогичные принципы Вашингтон применяет и к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Зеленского тоже держат на кукане. Просто Зеленский все же президент, и против него не возбуждают уголовные дела, но это пока. Обратите внимание, что уже многие украинцы делают громкие заявления против Зеленского, регистрируют петиции об импичменте за невыполнение своих предвыборных обязательств. Но это без отмашки из США все лишь бессмысленные попытки. Когда она будет — ситуация для Зеленского станет намного серьезнее. В отношении Умерова, например, пока сделана отмашка держать его на дополнительном крючке», — уверен украинский политолог.

Как считает Скачко, украинские кланы на самом деле не самостоятельны, поскольку лишены права голоса перед американскими кураторами. Им могут разрешить «полаять, но при этом караван должен продолжать свой путь на конфликт с Россией».

Борьба внешних кланов за украинскую власть

И все же в истории с назначением Умерова эксперты обнаружили клановую борьбу, но внешнюю. Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер заявила NEWS.ru, что в этом вопросе проявилась конкуренция между Вашингтоном и Лондоном.

«Резников был ставленником британского клана. Он поддерживал с ними отношения. Именно благодаря ему Лондон поставлял современное вооружение Украине. Он всегда считался в некотором роде оппонентом проамериканских „соросят“, отвечающим за контакты с США. Поэтому, безусловно, назначение Умерова — это тоже следствие борьбы двух кланов на Украине», — убеждена Шеслер.

Она согласна, что уголовное дело в отношении Умерова требуется для манипуляции министром.

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press Алексей Резников

От кого Умеров будет находиться в большей зависимости

Контролировать министра должен тот, кто его назначил. Украинские СМИ считают, что в данном случае решающее слово было не за главой правительства Денисом Шмыгалем, а за главой офиса президента Андреем Ермаком.

Украинское издание «Страна.ua» напомнило, что с бывшим министром обороны Алексеем Резниковым офису президента Зеленского пришлось расстаться только после захлестнувших военное ведомство коррупционных скандалов. Последний был связан с закупкой для ВСУ курток по предположительно завышенным ценам.

Главе президентской администрации Андрею Ермаку и после ухода Резникова, пишет издание, было важно сохранить контроль над Министерством обороны, для чего он и назначил «своего» человека — Умерова. Но считать Умерова чиновником, полностью зависимым от Ермака, нельзя, пишет украинское издание. У него обширные связи в США, по некоторым сведениям, в Майами живет его семья. Умеров хорошо известен турецкому политическому руководству — его даже журналисты иной раз называют «турецким шпионом». Не исключено, что он сможет вырваться из-под опеки офиса президента, переориентировавшись на Вашингтон и Стамбул. Это будет означать ослабление позиций Ермака в контроле над силовыми структурами Украины, заключает издание. В итоге страна все больше будет погружаться в зависимость от США, лишаясь даже небольших рычагов самостоятельной политики.

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