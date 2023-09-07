Украинцы пожаловались на плохую жизнь в Польше: чем они недовольны

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ученые Варшавского университета и Экономико-гуманитарного университета провели опрос и выяснили, что у большинства украинцев серьезно упал уровень жизни после переезда в Польшу. Почему так происходит?

По данным социологов, 44,5% опрошенных заявили, что их доходов достаточно для жизни в Польше, а 44,9% придерживались иного мнения. 56,9% опрошенных оценили, что их условия жизни ухудшились после переезда в республику.

Что беспокоит украинских беженцев

По данным опроса, 44,5% респондентов считают, что их дохода не хватает для нормального проживания в Польше.

«Опрос показывает, что большинство украинцев не чувствуют, что с ними хуже обращаются в Польше. При этом пятая часть указывает на худший доступ к рынку труда (21,8%), заработной плате (20,2%) и доступу к органам государственного управления (17,7%)», — говорится в исследовании института.

17,8% опрошенных утверждают, что гражданство влияет на оценку их работы, а почти половина этой группы считает, что их оценивают хуже, чем других сотрудников. При этом три четверти украинцев в целом довольны своим трудоустройством.

Какие инциденты были в Польше с украинскими беженцами

27 августа сообщалось, что злоумышленники в Польше начали портить автомобили с украинскими номерами. Преступники прокалывали колеса, разбивали стекла и крали номера. Ремонтировать транспортные средства беженцы вынуждены за свой счет.

23 августа стало известно, что два нетрезвых украинца устроили погром в одном из хостелов польского города Гданьска, сообщила пресс-секретарь городской полиции Мариуша Хржановски. Инцидент произошел 18 августа, когда мужчины в состоянии алкогольного опьянения были недовольны тем, что их попросили покинуть отель из-за неадекватного поведения.

«Злоумышленники разбили стекло „Мерседеса“, припаркованного перед общежитием, выбили окна в здании и проникли внутрь. Там они разрушили несколько дверей», — пояснили в полиции.

В конце июля в польском городе Бельск-Подляски несколько местных жителей напали на украинца и его мать. В полиции установили, что группа поляков и гражданин Украины устроили «обмен мнениями», который закончился избиением «руками и ногами». Пострадавшему хотела помочь его мать, но местные напали и на нее.

26 июля глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш заявил, что жителей страны начала раздражать расчетливость украинских беженцев, которые «приезжают за помощью в размере 500 злотых, а потом возвращаются на родину». По его словам, постоянная финансовая поддержка Киева и наплыв беженцев серьезно вредят Польше.

Что грозит украинцам в Польше

По мнению военного эксперта Алексея Суконкина, Киев после приказа о мобилизации ограниченно годных к военной службе может на законных основания требовать у Польши выдать обратно украинцев, которые покинули родину.

«Отныне можно призывать людей с психическими заболеваниями, гепатитом, туберкулезом, с невыраженным ВИЧ. Справки, которые выдавались военной комиссией, сейчас одномоментно признаны недействительными. Таким образом, появляется некая правовая основа для того, чтобы Киев запрашивал этих людей в Европе. Воевать становится некому. И выдача украинских мужчин Польшей — еще один пример этого», — отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Также он подчеркнул, что во время контрнаступления ВСУ понесли большие потери, поэтому беженцев будут пытаться возвращать обратно.

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