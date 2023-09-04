В Госдуме высказались о выдаче Польшей украинских беженцев Киеву Депутат ГД Хамитов назвал подлостью выдачу Польшей призывников Киеву

Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Решение Польши выдавать Киеву украинских беженцев призывного возраста является подлостью и подтверждает стратегию Запада «воевать до последнего украинца», заявил депутат Госдумы Амир Хамитов. Комментируя ситуацию LIFE.ru, он уточнил, что такие действия Варшавы только сильнее обостряют украинский конфликт.

Страны, которые всё это время укрывали у себя украинских беженцев, теперь начнут избавляться от них, подбрасывая в костер этого конфликта, чтобы он разрастался еще сильнее? Это подло, в первую очередь по отношению к этим людям, — подчеркнул парламентарий.

Хамитов отметил, что данная ситуация демонстрирует игнорирование Западом любых договоренностей, когда они становятся невыгодными. При этом депутат уверен, что на ход специальной военной операции действия Варшавы никак не повлияют.

Тем циничнее выглядит стратегия все новых и новых раздуваний конфликта, каждое из которых только продлевает агонию киевского режима, одновременно подставляя под удар мирных жителей Украины, — заключил парламентарий.

Польша ранее начала выдавать Украине мужчин призывного возраста. Граждан Украины, пересекающих границу, якобы пробивают по специальной базе. В ней содержатся сведения о том, преследуется ли конкретное лицо прокуратурой.

Посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий не смог подтвердить данную информацию украинским СМИ. Дипломат отметил, что ничего об этом не слышал.