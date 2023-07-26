Жителей Польши начала раздражать наглость украинских беженцев Политик Косиняк-Камыш: поляки нервничают из-за приезжающих за деньгами украинских беженцев

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Расчетливость украинских беженцев, которые пользуются щедростью Варшавы, стала раздражать жителей Польши, сообщил глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш в интервью изданию Wprost. По словам политика, местные жителя нервничают, видя, что ситуация стала выходить «за границы разумного».

Люди взбешены тем, что все выходит за все границы разумного, когда речь заходит о притязаниях Украины. Нервничают те, кто видит людей, которые приезжают за помощью в размере 500 злотых, а потом возвращаются на родину, — заявил он.

Косиняк-Камыш выразил уверенность, что правительство Украины ведет себя подобным образом по отношению к Польше. По его словам, большое число мигрантов, финансовая поддержка Киева, а также появление множества продуктов с Украины в польских магазинах подрывает стабильность страны.

Ранее социолог Дорота Перетяткович также указала на испортившееся отношение поляков к беженцам с Украины. По ее словам, оно изменилось в худшую сторону из-за целого ряда проблем. В частности, приехавшие из-за кризиса в Польшу мигранты стали больше конкурировать с местными жителями за рабочие места. Кроме этого, на польских рынках появилось большое количество украинских продуктов, что негативно сказывается на ценообразовании овощей и фруктов.