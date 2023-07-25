«Эйфория спала»: в Польше раскрыли отношение к украинским беженцам Социолог Перетяткович: отношение поляков к украинским беженцам изменилось в худшую сторону

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Отношение жителей Польши к украинским беженцам изменилось в худшую сторону из-за ряда возникших проблем, заявила социолог Дорота Перетяткович в беседе с журналистами издания Newseria Business. По ее словам, все больше поляков считают, что их правительство делает для мигрантов больше, чем для них самих.

После того как первая волна эйфории спала, между нашими народами возникли некоторые дрязги, в том числе связанные с определенными событиями общей истории, причем эти разногласия усиливаются, — отметила специалист.

Из-за миграционного кризиса, украинцы стали больше конкурировать с жителями Польши за рабочие места. Кроме того, они занимают очереди в детские сады и школы. Еще одной проблемой, с которой столкнулись поляки, стало наводнение местных рынков украинскими продуктами, что негативно сказывается на ценообразовании фруктов и овощей.

Ранее словацкий политик Марек Курта выразил недоумение тем, что ряд украинских беженцев проводят отпуск на родине. Как он отметил, билеты из Чехии на Украину полностью распроданы вплоть до середины августа. Политик обратил внимание, что украинцы отправляются домой на пособия, которые они получили в статусе беженцев.