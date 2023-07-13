Беженцы с Украины шокировали европейцев безумным решением Hlavné správy: украинские беженцы едут из Чехии на родину в отпуск

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Европе возмущены решением украинских беженцев отправиться на родину в отпуск, сообщает издание Hlavné správy. По его данным, билеты из Чехии на Украину распроданы до середины августа и многие украинцы едут домой именно на отдых.

Может, это удивляет только меня, но я что-то никогда в жизни не слышал, чтобы кто-то ездил отдохнуть в зону боевых действий, — подчеркнул словацкий политик Марек Курта.

Он отказывается верить, что находящиеся в Европе украинцы являются беженцами, поскольку не понимает, как можно ехать «отдыхать» в страну, из которой бежал. Курта добавил, что украинцы едут домой на пособия, которые получили в статусе беженцев. Он возмутился, что деньги европейцев раздают «чужим трутням».

В публикации отмечается, что в настоящее время статус беженцев с Украины в Чехии имеют около 320 тысяч человек.

Ранее радиостанция Yle сообщила, что финские фермеры пожаловались на украинских беженцев, которые отказались принять участие в сезонных работах по сбору ягод. По их словам, украинцы боятся лишиться социальных льгот. Украинцы, проживающие в Финляндии более года, имеют возможность получать жилищное и детское пособия. Тем не менее по информации радиостанции, детские выплаты не связаны с участием в сезонной оплачиваемой работе.