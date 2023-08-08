В Польше жестоко избили украинца и его мать Polskie Radio: в Бельск-Подляски трое поляков избили 20-летнего украинца и его мать

Фото: Christian Ender/dpa/Global Look Press

Трое жителей польского города Бельск-Подляски жестоко избили 20-летнего украинца и его мать, сообщает Polskie Radio. По его данным, инцидент произошел в конце июля в центре города.

Как выяснила польская полиция, группа поляков и украинец устроили «обмен мнениями», который закончился избиением «руками и ногами». Пострадавшему хотела помочь его мать, но местные напали и на нее.

На месте происшествия был задержан один из нападавших — нетрезвый 33-летний поляк. Просмотр камер видеонаблюдения позволил установить и задержать двух других злоумышленников. Ими оказались 42-летний мужчина и его 21-летний сын — также жители города. Теперь всем троим грозит до трех лет тюрьмы. При этом следствие исключает, что инцидент не имел «национальной подоплеки».

Ранее глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш заявил, что расчетливость украинских беженцев, которые пользуются щедростью Варшавы, стала раздражать жителей страны. По его словам, нервничают те, кто видит людей, которые приезжают за помощью в размере 500 злотых, а потом возвращаются на родину.