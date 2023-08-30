Польшу захватила «болезнь легионеров»: какие симптомы, при чем тут Украина

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Зафиксированная на юге Польши вспышка легионеллеза распространилась на другие регионы страны. От инфекции скончалось 14 человек, сообщает KP.RU. Что известно о заболевании и как оно передается?

Очаг инфекции впервые выявили 18 августа, в районе Жешува Подкарпатского воеводства возле границы с Украиной. Там больше всего зараженных — симптомы легионеллеза подтверждены у 103 человек, из них 34 в Жешувском уезде. Скончались от инфекции 14 человек.

Новый случай заражения был выявлен в Малопольском воеводстве. Пациентка из центра по уходу за пожилыми людьми попала в госпиталь в тяжелом состоянии. Также очаг инфекции был зафиксирован в Люблине на востоке Польши.

На текущий момент в специализированном центре по лечению легочных заболеваний находятся 19 инфицированных легионеллой. В Университетской клинической больнице лечатся еще 10 пациентов, трое из которых находятся в отделении интенсивной терапии. Остальные зараженные пребывают в стабильном состоянии.

Местные власти созвали кризисный штаб, который должен разработать дальнейшие меры по борьбе с распространением инфекции.

В чем причина вспышки инфекции

Агентство внутренней безопасности Польши проводит расследование, пытаясь установить первопричину распространения заболевания. Последние месяцы Жешув является крупным логистическим хабом НАТО, через который западное вооружение поступает на Украину. В окрестностях города и в аэропорту располагаются около 10 тысяч американских военных: десантников, зенитчиков, пилотов вертолетов и обслуживающего персонала. Здесь же функционирует один из крупнейших центров приема украинских беженцев.

При этом польские власти не считают, что вспышка инфекции является актом биотерроризма, направленным против страны. Специалисты предполагали, что источником заражения могла стать водопроводная система, но результаты анализа воды не подтвердили этой версии. Химическая экспертиза продолжается.

Польский обозреватель Марина Пиорун со ссылкой на мнение санитарных инспекторов призвала людей не находиться рядом с городскими фонтанами, чтобы избежать попадания капель воды на тело.

«Вместе с пузырьками воздуха в них есть палочки бактерий рода Legionella. Они попадают в организм человека во время дыхания, провоцируя развитие легионеллеза. Это — опасное инфекционное заболевание», — предупредила она.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Какие известны симптомы легионеллеза

Легионеллез («болезнь легионеров») поражает легочную ткань и переходит в тяжелые формы пневмонии. Впервые инфекция была зафиксирована в 1976 году на съезде ветеранов Американского легиона.

Симптомами заболевания являются высокая температура, недомогание, одышка. Группы риска для легионеллы — люди старше 50 лет, чаще мужчины. Летальность — 10%. Болезнь не передается от человека к человеку. Заразиться можно через аэрозоль, который образуется от общественных душевых, фонтанов или брызг проточной воды. Симптомы заболевания проявляются через 2–10 дней.

Бактерии легионеллы также могут содержаться в застоявшейся пыли нечищеных кондиционеров, заявила NEWS.ru главный врач Московской городской больницы № 64 Ольга Шарапова.

«Они провоцируют заболевание легионеллез. Недуг протекает, как правило, с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы, органов пищеварения. Легионеллезом офисные работники болеют часто, даже в крупных корпорациях встречаются случаи заражения. Больным этим недугом положена госпитализация», — объяснила врач.

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