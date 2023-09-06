«Зарежут и съедят»: военкор открыл украинцам глаза на планы Запада Военкор Сладков: по-братски к украинцам относилась только Россия

Фото: Matthias Bein/dpa/Global Look Press

Демонстративная кампания по спасению украинских беженцев является циничным прикрытием реальных намерений Запада, заявил военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале. По его мнению, точно так же свинью сначала чешут за ушком, а затем отправляют на убой. На этом фоне журналист напомнил украинцам, что по-братски к ним относилась только Россия, но Киев нашел способ разрушить отношения.

Он подчеркнул, что на первом этапе западные правительства действительно стремились показать свое сочувствие. Именно тогда они активно принимали беженцев с Украины.

Второй этап: теперь нам нужны солдаты на войне с Россией, ловим беженцев, отправляем на фронт! Как в домашнем хозяйстве: свинку любят, чешут за ушком, потом зарежут и съедят. <...> К украинцам только Россия по-братски относилась, пока те не обгадились, — написал Сладков.

Ранее сообщалось, что Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста. Граждан Украины, пересекающих границу, проверяют по специальной базе. В ней содержатся сведения о том, преследуется ли конкретное лицо прокуратурой или же нет. Если гражданин находится в розыске, его задержат прямо на пропускном пункте, а затем уведомят украинские силовые структуры.