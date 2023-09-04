«Воевать некому»: военэксперт о передаче Польшей украинских беженцев Киеву Военэксперт Суконкин: Польша передаст беженцев Киеву из-за нехватки военных

Фото: МО Украины

На Украине появилась правовая основа, чтобы запрашивать у Польши и других стран выдачу уехавших мужчин призывного возраста, которые были признаны ограниченно годными к службе, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. По мнению обозревателя, это связано с нехваткой военнослужащих вследствие больших потерь ВСУ.

Еще вчера на Украине выпустили приказ о мобилизации ограниченно годных к военной службе. Отныне можно призывать людей с психическими заболеваниями, гепатитом, туберкулезом, с невыраженным ВИЧ. Справки, которые выдавались военной комиссией, сейчас одномоментно признаны недействительными. Таким образом появляется некая правовая основа для того, чтобы Киев запрашивал этих людей в Европе. Воевать становится некому. И выдача украинских мужчин Польшей еще один пример этого, — объяснил Суконкин.

Страны Балтики, куда уезжали украинцы, скорее всего принудят передать их обратно на Украину, полагает эксперт. По его словам, это связано с тем, что мобилизационный ресурс внутри страны подходит к концу.

В Запорожье контрнаступление ВСУ уперлось в российскую линию обороны, и они понесли огромные потери, по некоторым данным — до 100 тысяч военных, которые не вернутся в строй. Помимо этого, на Украине подтвердили, что мобилизационные планы корректируются раз в два месяца, а на данный момент потребности войск огромные, им нужна пехота, — указал Суконкин.

Ранее польское издание Rzeczpospolita сообщило, что Варшава начала выдавать Киеву мужчин призывного возраста, покинувших Украину. По данным погранслужбы Польши, всего с конца февраля 2022 года в страну въехало почти 2,9 млн украинцев в возрасте от 18 до 60 лет.