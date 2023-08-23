Украинцы устроили погром в польском хостеле, одного арестовали WNP: двум украинцам грозит до пяти лет тюрьмы из-за погрома в хостеле в Гданьске

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Pres

Два пьяных украинца устроили погром в одном из хостелов польского города Гданьска, сообщает портал WNP со ссылкой на пресс-секретаря городской полиции Мариуша Хржановски. По его словам, молодым людям предъявлено обвинение в уничтожении чужого имущества. Им грозит до пяти лет лишения свободы, один из погромщиков арестован.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 18 августа, в гданьском районе Рудники. Двое мужчин в возрасте 21 года и 33 лет в состоянии алкогольного опьянения были недовольны тем, что их попросили покинуть хостел из-за неадекватного поведения.

Злоумышленники разбили стекло «Мерседеса», припаркованного перед общежитием, выбили окна в здании и проникли внутрь. Там они разрушили несколько дверей, — рассказал Хржановски.

Администрация общежития вызвала полицию и заявила об уничтожении имущества на сумму не менее восьми тысяч злотых, то есть более 180 тысяч рублей. Во время проведения следственных мероприятий один из украинцев вел себя особенно агрессивно и грубо, отказывался выполнять приказы сотрудников полиции и бросал в них разные предметы.

У 21-летнего мужчины в организме было почти 2,5 промилле алкоголя, у его 33-летнего знакомого — более промилле. По ходатайству прокурора суд приговорил 33-летнего мужчину к трехмесячному аресту. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия и собирают доказательства.

В начале лета журналисты сообщали, что украинские беженцы «захватили» польский город Красныстав и держат в страхе его жителей. Речь шла о группе из нескольких десятков украинцев с цыганскими корнями, из-за которых прежде мирный город с 20-тысячным населением в Люблинском воеводстве «стал местом мошенничества, воровства и беспокойства за безопасность своих семей и друзей».